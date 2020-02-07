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Российские ПЗРК станут хорошим подспорьем ВВС Индии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия надеется подписать до конца 2020 года контракт с Индией на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С».

Об этом сообщили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на международной выставки вооружений DefExpo 2020.

«В настоящее время ведутся активные контрактные переговоры на поставку ПЗРК «Игла-С» и организацию их производства в Индии. Ожидаем, что в ближайшее время стороны согласуют все технические параметры. Соответствующие контракты рассчитываем подписать до конца текущего года», - отметили в ФСВТС.

Индия намерена заменить устаревшие советско-российские системы «Игла» новейшими ПЗРК «Игла-С». 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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