Войти
РИА Новости

Главы Генштабов ВС России и Азербайджана обсудили вопросы безопасности

363
0
0
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

БАКУ, 6 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг встретился в Баку со своим азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмаддином Садыковым и президентом страны Ильхамом Алиевым, обсудил проблемы международной и региональной безопасности.

Отмечается, что Герасимов и Садыков "обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества".

"В том числе - взаимодействие оборонных ведомств на Каспии, подтвердили заинтересованность в продолжении контактов", - добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее сегодня Герасимова принял Алиев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
27.11.2019
Глава Военного комитета НАТО благодарен Азербайджану за помощь в организации встречи с начальником Генштаба ВС РФ
12.08.2019
Многоликий Эрдоган
20.04.2018
Глава Генштаба ВС РФ планирует обсудить Сирию с главкомом ОВС НАТО
21.09.2017
"Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
09.03.2017
Начальники генштабов России, Турции и США обсудили борьбу с терроризмом в Сирии
17.02.2017
Главы генштабов России и США обсудили отношения двух стран в военной сфере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:39
  • 5
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон