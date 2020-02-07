Гибридный БТР: легендарный советский бронетранспортер доработали в Йемене

В Йемене замечен модернизированный БТР-152, который имеет существенные отличия от первоначальной версии. Бронетранспортер был захвачен хуситами в ходе недавнего успешного наступления против сил президента Мансура Хади.

Interesting Houthis caputered BTR 152 with turret from BTR 70/80 pic.twitter.com/6tcoQ5SXLY — ZOKA (@200_zoka) February 4, 2020

По некоторым данным, к началу гражданской войны в сухопутных войсках этого государства, расположенного в южной части Аравийского полуострова, имелось около двух десятков таких боевых машин.

Разработанные во второй половине 40-х годов "сто пятьдесят вторые" устарели, но военные не захотели расставаться с этой проверенной многолетней эксплуатацией техникой. Их было решено модернизировать. Старые бензиновые двигатели заменили дизельными. Для улучшения обзора в бортах установили окна с бронестеклами. Увеличили высоту крыши десантного отделения.

Если до модернизации основным вооружением был 7,62-мм пулемет СГМБ, то теперь появилась башня от БТР-60ПБ с мощным 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным ПКТМ.

Точных данных о том, сколько БТР-152 было доработано подобным образом, нет. Время от времени эти бронемашины участвовали в боевых действиях, правда, до недавнего времени считалось, что все они утеряны. Судя по видео и фотоматериалам, отдельные экземпляры все же сохранились.

Алексей Моисеев