Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и индийская компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве в области обслуживания ранее поставленной техники, сообщает пресс-служба концерна.

"Подписание состоялось на пятой индийско-российской военно-промышленной конференции, которая прошла в рамках международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA-2020, - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, с российской стороны документ подписал заместитель директора департамента концерна ВКО "Алмаз-Антей", глава делегации на DEFEXPO INDIA-2020 Юрий Козлов, с индийской стороны - глава компании Bharat Dynamics Limited Сиддхарт Мишра. Церемония подписания меморандума прошла в присутствии заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева и заместителя министра обороны Республики Индия Аджая Кумара.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.