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Интерфакс-АВН

Сирийское командование обвиняет Турцию в координации действий с Израилем

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Сирийская армия (САА)
Сирийская армия (САА).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Дубай. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Власти Сирии обвинили Турцию и Израиль в поддержке террористов на севере страны.

"В два часа ночи в четверг в явной координации с Израилем и под прикрытием израильской агрессии турецкий военный конвой, включающий бронемашины, вторгся на территорию Сирии", - говорится в заявлении верховного командования вооруженных сил Сирии.

"Турецкий военный конвой развернулся на линии между населенными пунктами Биниш, Маарет-Мисрин и Тафтаназ с целью защиты террористов под предводительством "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) и воспрепятствования наступлению сирийской армии для ликвидации очагов терроризма в Идлибе", - отмечается в заявлении, которое цитирует агентство САНА.

В нем выражается решимость вооруженных сил Сирии "продолжать выполнять задачу по защите родины и граждан, противостоять любым формам агрессии".

Ранее в четверг сирийские СМИ сообщили, что силы ПВО страны отразили ракетную атаку на столицу страны, предпринятую Израилем.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Турция
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