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Известия.ru

Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Минобороны России показало кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М в Казани. Видеозапись опубликована на официальной странице министерства в Facebook 6 февраля.

Полет прошел на высоте 1500 м и продолжался 34 минуты — в это время были выполнены проверки модернизированных систем и оборудования.

Самолет пилотировал экипаж во главе с летчиком-испытателем Казанского авиационного завода Анри Наскидянца. Отмечается, что в процессе модернизации увеличилась общая эффективность авиационного комплекса.


Ранее в этот же день в Министерстве обороны сообщили, что передача Ту-160М российским Вооруженным силам начнется в 2021 году — с каждым последующим годом число поставок будет возрастать.

Ту-160М — глубокомодернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик, созданный на базе строевого Ту-160. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Туполев
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1 комментарий
№1
07.02.2020 07:06
Здорово!
0
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