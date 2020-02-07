В трансмиссиях для украинских танков обнаружены признаки хищения

Контрразведке Службы безопасности Украины удалось предотвратить поставку неисправной бронетехники в вооруженные силы незалежной.

Летом 2019 года коммерческая фирма из Запорожской области отправила на Харьковский бронетанковый завод неисправные трансмиссии для танков Т-64 и Т-80. Это выяснилось после проведения экспертизы. Оказалось, что предприятие получило уже использованные детали. Злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию. По контракту предпринимателям должны были заплатить почти 2,5 миллиона гривен. Это примерно 6,5 миллиона рублей.

«Директору коммерческого предприятия, который личное обогащение поставил выше безопасности государства, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», – уточнили в СБУ.