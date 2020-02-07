ОАЭ передали ВС Мали легкие бронированные машины "Кугар"

Cougar (машина с защитой от мин и засад (MRAP)), (США).

ЦАМТО, 6 февраля. Командование Вооруженных сил Мали объявило о получении из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) первой партии в составе 15 легких бронированных машин "Кугар" производства Streit Group.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, поставленные "Кугар" являются первыми из 30 бронемашин этого типа, которые ОАЭ должны безвозмездно поставить ВС Мали в рамках более широкого соглашения, которое также предусматривает продажу 100 ББМ с повышенной защитой от мин "Тайфун" производства Streit Group.

Как сообщал ЦАМТО, заключенное правительствами Мали и ОАЭ соглашение предусматривает поставку ВС Мали 130 бронемашин. При этом 30 из них будут переданы Абу-Даби безвозмездно. Первая партия из семи бронемашин "Тайфун" была доставлена в Мали 16 января транспортным самолетом Ан-124-100. 31 января командование ВС Мали подтвердило, что уже получило 35 бронемашин "Тайфун".

"Кугар" – бронированная машина с колесной формулой 4х4, разработанная на шасси Toyota Land Cruiser 79-й серии. Обеспечивает перевозку до восьми человек, включая водителя и пассажира на переднем сиденье. Масса ББМ – 5,5 т. Броня обеспечивает защиту уровня CEN B6 от обстрела из оружия под патрон калибра 7,62Ч51 мм. Также обеспечивается защита от подрыва на самодельных взрывных устройствах (СВУ). Тем не менее, маловероятно, что машина сможет обеспечить уровень защиты от СВУ, предоставляемый более тяжелыми платформами, включая "Тайфун".

В числе других идентифицированных получателей "Кугар" из региона к югу от Сахары называют Южный Судан и Чад.

ВС Мали уже эксплуатируют технику производства Streit Group, получив в 2018 году ББМ "Питон" и "Гладиатор". Обслуживание "Кугар" в Мали, вероятно, будет облегчено благодаря возможности использования доступных запчастей от Land Cruiser.

ОАЭ также пообещали предоставить Бамако финансовую помощь в размере 250 млн. долл. Кроме того, Эмираты оказывают поддержку многонациональным объединенным антитеррористическим силам "Сахельской пятерки" (Мали, Буркина-Фасо, Чад, Мавритания и Нигер).