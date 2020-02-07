В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ

Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М (переоборудованного из самолета Ту-160 с серийным номером 2-02 (четвертый построенный серийный Ту-160, бортовой номер "19", название собственное "Валентин Близнюк") в первом полете. Казань, 02.02.2020.

ЦАМТО, 6 февраля. Первые модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М поступят в ВКС РФ, как и планировалось, в 2021 году, а далее с каждым годом поставки будут расти, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

"В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнется в 2021 году с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок", – говорится в пресс-релизе.

В рамках глубокой модернизации на Ту-160М установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия.

Как итог – существенно выросла общая эффективность бомбардировщика, а дальность полета выросла на тысячу километров.