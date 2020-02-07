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Российская газета

Потомок "молотилки": испытания боевого модуля АУ-220М сняли на видео

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В Сети опубликованы кадры огневых испытаний нового боевого модуля АУ-220М.

В ролике показано ведение огня на дистанции две тысячи метров. Все выстрелы попали в цель. Также в видео можно заметить систему управления вооружением.

Комплекс, которым планируется оснащать имеющиеся и перспективные бронемашины, представили на оружейной выставке DefExpo-2020 в Индии. Это первая его демонстрация за рубежом.

По словам директора по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова, благодаря универсальности и боевым характеристикам новая артиллерийская установка обладает высоким экспортным потенциалом.

- АУ-220М можно как поставить на шасси БМП или БТР, так и разместить на кораблях или применять в стационарном варианте. Уверен, что этот модуль имеет все шансы стать бестселлером мирового рынка вооружений и внести достойный вклад в поддержание имиджа российского оружия и нашей страны в целом, - цитирует Кладова ТАСС.

Ряд специалистов называют модуль АУ-220М наследником советской самоходной зенитной установки ЗСУ 57-2, известной как "Адская молотилка".

В комплексе АУ-220М также применяется калибр 57-мм, а в боекомплект входят снаряды разного типа: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый. Скорострельность достигает 80 выстрелов в минуту.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АУ-220М
Компании
Ростех
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