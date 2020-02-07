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Военно-промышленный курьер

«Викинги» закопали самый компактный пистолет в мире

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американская компания Kel-Tec объявила о прекращении выпуска пистолета скрытого ношения P11, разработанного в 1994 году и поступившего на рынок в 1995-м. Последние пистолеты этого типа были выпущены в конце 2019 года. После прекращения производства P11 Kel-Tec продолжит гарантийную поддержку уже проданного оружия и выпуск запчастей для него.

В ролике, посвященном закрытию производства P11 и опубликованном на канале Kel-Tec в YouTube, двое викингов проводят погребальный обряд для пистолета. Оружие кладут на маленькую погребальную ладью и отправляют от берега по реке. Затем ладью поджигают с помощью стрелы. В конце ладья взрывается.

Пистолет P11 был спроектирован в 1994 году в преддверии выхода закона «О штурмовом оружии», который с 1994-го по 2004 год установил запрет на владение гражданскими лицами оружием с магазинами емкостью более 10 патронов. Емкость магазинов пистолетов P11, выпускавшихся до 2005 года, составляла именно 10 патронов, но потом была увеличена до 12.

P11 стал первым на рынке пистолетом скрытого ношения калибра 9×19 миллиметров с двухрядным магазином и одним из самых компактных пистолетов этого калибра. Пистолет специально разрабатывался как оружие скрытого ношения для самообороны и в качестве внеслужебного оружия сотрудников полиции.

При этом P11 стал одним из первых пистолетов скрытого ношения, в конструкции которого были широко использованы алюминий и полимерные материалы. Благодаря этому оружие получилось легким, довольно надежным и относительно недорогим.

Самозарядный пистолет при длине 14 сантиметров, ширине 2,5 сантиметра и высоте 11 сантиметров имеет массу 480 граммов. В пистолете используется механизм перезаряжания с коротким ходом затвора. В конструкции ударно-спускового механизма используется подпружиненный ударник и облегченный курок. Это позволяет свести к минимуму вероятность выстрела при падении пистолета.

Портал Nplus1 отмечает, что в прошлом году стало известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России занялись разработкой нового компактного пистолета для спецслужб. Новое оружие будет снаряжаться патронами калибра 9×18 миллиметров. Такие патроны сегодня используются в пистолетах Макарова.

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Россия
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