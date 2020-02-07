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АПЛ «Комсомолец» могут поднять со дна Норвежского моря

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АПЛ К-278 "Комсомолец" на дне Норвежского моря
АПЛ К-278 "Комсомолец" на дне Норвежского моря.
Источник изображения: Фото: Norwegian Institute of Marine Research

О планах подъема затонувших в разное время атомных подводных лодок сообщили три источника в морской отрасли.

Технические аспекты проблемы уже несколько лет прорабатывают промышленность, морские и профильные КБ и НИИ, пишет Flot.com. 

Первой в очереди на подъем стоит К-27, затопленная у архипелага Новая Земля после аварии реактора. «Лодка лежит на дне Карского моря на глубине 75 метров. Ее реально поднять в первой половине 2020-х годов», - рассказал собеседник издания.

Уже выделена часть средств на постройку специализированного судна для таких операций, сообщил другой источник. Модель катамарана проекта 23570 показали на выставке «Нева-2019» в ограниченном режиме.

Строить судно планируется в Санкт-Петербурге или Северодвинске, возможна кооперация предприятий. Существует два варианта проекта: реализация более бюджетного обойдется в 3-4 миллиарда рублей, другого - вдвое дороже.

В случае успешного подъема К-27 полученный опыт будет использован для извлечения со дна Норвежского моря АПЛ «Комсомолец».

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Страны
Норвегия
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