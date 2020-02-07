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Газета.ru

Два пастуха и собака: как встречали экипаж МКС

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Источник изображения: gazeta.ru

Экипаж МКС на Земле встретили пастухи с собакой

Экипаж МКС штатно приземлился в степи Казахстана. Вместе с космонавтом Александром Скворцовым и астронавтом ЕКА Лукой Пармитано на Землю вернулась астронавт NASA Кристина Кук, которая находилась в невесомости рекордные 328 дней.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказгана. Об этом сообщили в четверг в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП). "Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым, астронавтом NASA Кристиной Кук и представителем Европейского космического агентства Лукой Пармитано совершил посадку", - сказал представитель ЦУП.

Так завершилась 61-я долговременная экспедиция на МКС.

Двигательная установка "Союза" заработала на торможение в 11.18 мск, после чего корабль разделился на отсеки и вошел в атмосферу. По плану основной парашют должен был раскрыться в 11.58 мск. Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, в поисковой операции было задействовано три самолета, 12 вертолетов, 6 специальных машин.

На кадрах трансляции Роскосмоса, которая закончилась довольно быстро, было видно, что ветер при посадке сильно раскачивал аппарат под основным куполом парашюта, однако капсула приземлилась в вертикальном положении.

Посадка штатно.

Спускаемый аппарат #СоюзМС13 с экипажем (командир - герой России Скворцов Александр Александрович) благополучно вернулся на Землю. На борту порядок, самочувствие экипажа удовлетворительное.

- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 6, 2020[/tweet]

«Касание - это хорошо», - прокомментировал посадку в прямом эфире трансляции космонавт Олег Артемьев. О том, что посадка прошла штатно, сообщил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Посадка штатно. Спускаемый аппарат #СоюзМС13 с экипажем (командир - герой России Скворцов Александр Александрович) благополучно вернулся на Землю. На борту порядок, самочувствие экипажа удовлетворительное», - написал он.

На кадрах, которые транслировало NASA, было видно, что к группе встречи экипажа присоединились местные пастухи на лошадях и даже собака.

Ранее экипаж "Союза МС-13" попросил привезти ему к месту посадки казахстанские яблоки.

"Казахстанские яблоки будут находиться на борту военных вертолетов Ми-8МТВ5-1, которые первыми прибудут к месту посадки космонавтов", - сообщили накануне в Центральном военном округе. Перед возвращением на Землю командир МКС Пармитано передал свой пост россиянину Олегу Скрипочке. По традиции, эта церемония сопровождалась передачей ключа от станции и ударом в колокол.

Завершившаяся экспедиция была отмечена рядом знаковых достижений и проделанной работы. Так, астронавтам удалось совершить первый в истории выход в открытый космос полностью женским составом, и установить на станции большое количество нового оборудования.

А Кристина Кук стала рекордсменом по продолжительности пребывания в космосе среди женщин. Она находилась в невесомости 328 дней.

Кук задержалась на станции на три месяца, она стала рекордсменкой среди женщин-астронавтов США, обогнав Пегги Уитсон, которая за один полет пробыла на орбите 290 суток.

В настоящее время на МКС ждать следующего корабля с экипажем остаются россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган. Накануне стало известно, что врачи из-за угрозы китайского коронавируса рассматривают возможность введения дополнительной недели карантина для экипажа, отправляющегося в апреле на Международную космическую станцию.

"Стандартная длительность обсервационного режима для улетающего экипажа и их дублеров - 14 суток. Сейчас, в связи со вспышкой коронавируса, рассматривается возможность увеличения карантина до 21 суток", - сообщил РИА «Новости» российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН, Герой России Олег Котов.


Отдел "Наука"

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