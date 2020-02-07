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Газета.ru

"Свыше тысячи нападений": российские военные погибли в Сирии

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МИД заявил о гибели российских и турецких военных в Сирии

Российские и турецкие военные трагически погибли в Сирии от рук террористов, сообщили в МИД РФ. В идлибской зоне деэскалации с 12 января действует режим прекращения огня, но после его введения активность боевиков только усилилась. По сведениям российских дипломатов, счет жертвам и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей уже идет на сотни.

В Сирии в результате вспышки террористической активности трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, говорится в распространенном комментарии МИД РФ. Там напомнили, что 10 января Анкара и Москва договорились о введении в идлибской зоне деэскалации режима прекращения огня с 12 января.

Тем не менее, террористы не только не сократили свою боевую активность, но, наоборот, нарастили ее, констатировали в ведомстве.

"Только за две последние недели января отмечено свыше 1 тыс. нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников", - обратили внимание в МИД.

Дипломаты отметили, что результатом активизации террористов стал всплеск насилия в Идлибе. Сирийские войска были вынуждены реагировать на усиление активности боевиков, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела", - подчеркнули в министерстве.

В МИД РФ в очередной раз заверили, что Россия привержена договоренностям "астанинской тройки", чтобы достичь безопасности в Сирии. Астанинский формат предусматривает борьбу с террористическими группировками в САР при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности государства.

Кроме того, российская сторона намерена продолжить плотную координацию с турецкими и иранскими партнерами для «достижения прочной стабильности и безопасности на земле, а также продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором они обсудили ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

Оба лидера выразили обеспокоенность в связи с обострением обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. Они признали, что необходимо неукоснительного соблюдать двусторонние договоренности в этой провинции - наращивать совместные усилия по нейтрализации экстремистов.

Путин обратил внимание, что в регионе активизировались террористические группировки, и это привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. «В связи с этим собеседники условились принять безотлагательные меры, прежде всего, по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», - подчеркнули в сообщении Кремля.

За день до их переговоров стало известно о гибели в Сирии бойца центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенанта Всеволода Трофимова. Эту информацию подтвердили «Коммерсанту» в самом ведомстве. Представитель спецслужб отметил, что погибший был уроженцем Тамбовской области.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщили, что 1 февраля в районе Алеппо погибли четыре сотрудника ЦСН ФСБ. Telegram-каналы Reverse Side of the Medal и «Канал специального назначения» разместили памятные листы о погибших сотрудниках ведомства.

Как было указано в обнародованных документах, они погибли «при выполнении специальных задач» в Сирии.

Согласно размещенным на этих ресурсах сведениям, боевики схватили и расстреляли офицеров пятой группы первого отдела Управления «С» ЦСН ФСБ майора Булата Ахматьянова и лейтенанта Всеволода Трофимова, а также сотрудников Управления «К» ФСБ майора Руслана Гимадиева и капитана Дмитрия Минова. Это произошло, когда машина, в которой они находились, подорвалась на фугасе. Но эта информация не получила официального подтверждения.

Кроме того, сирийское госагентство SANA сообщало, что примерно в это же время из-за обстрела со стороны боевиков пострадали операторы двух иранских телеканалов. По информации журналистов, инцидент произошел в окрестностях Алеппо.


Лидия Мисник

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