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Газета.ru

"Это опасно": в США сообщили о стычках с россиянами в Сирии

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СМИ сообщили о столкновениях военных США с "российскими ЧВК" в Сирии

В США заявили, что американские военнослужащие в последнее время все чаще конфликтуют с сотрудниками российских частных военных компаний. Москва при этом ранее утверждала, что наемники ни в Сирии, ни в любой другой стране не представляют интересы РФ. Вместе с тем новости о конфликтах между россиянами и американцами в САР появляются довольно часто.

На северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских и российских военных, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри. Военными из России он назвал сотрудников частных военных компаний (ЧВК, их деятельность запрещена российским законодательством), говорится в статье The Wall Street Journal. При этом летом прошлого года президент России Владимир Путин утверждал, что сотрудники ЧВК, в том числе в Сирии, не представляют российскую сторону.

Как пояснило издание, Джеффри говорил о "напряженном противостоянии" между сторонами. "Это происходит не каждый день, но частота увеличилась, и это вызывает опасения", - отметил он.

Ранее в соцсетях появились фотографии машин американских военных, заблокировавших дорогу в Сирии для "гражданских автомобилей», в которых якобы находились сотрудники российских ЧВК. Как сообщили The Wall Street Journal некоторые американские военнослужащие, подобные ситуации происходят все чаще.

По их утверждению, конфронтации на дорогах между ними и сотрудниками ЧВК происходят каждый день или даже иногда несколько раз за день.

Российская сторона "наблюдает и оценивает реакцию США», считают опрошенные журналистами военнослужащие.

По предположению Джеффри, Россия пытается "бросить вызов присутствию [США] на северо-востоке" Сирии. В связи с этим он призвал Москву не нарушать договоренности с Вашингтоном, призванные избежать инцидентов между сторонами.

Очередной инцидент, подобный тому, о котором упомянули в газете, произошел в Сирии 18 января. Тогда американские военнослужащие не пропустили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан, сообщало турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

По данным журналистов, инцидент произошел на территории, подконтрольной курдским военным формированиям - союзникам американцев в этом регионе. Российских военнослужащих попросили вернуться в район Амуда, расположенный, как и нефтяное месторождение, на северо-западе провинции Эль-Хасака, передавало агентство. Россияне были вынуждены вернуться, поскольку американские солдаты заблокировали им путь. Журналисты уточнили, что в районе Румейлан расположена авиабаза США.

Похожий инцидент произошел 16 января, но тогда россиянам не дали пройти курды. Кроме того, в этот день СМИ распространили еще одну информацию.

По сведениям ряда ресурсов, подразделения вооруженных сил США препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке.

Но эту информацию вскоре опроверг руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он подчеркнул, что постоянный канал связи между командованием российской группировки в Сирии и операционным центром ВС США на Ближнем Востоке продолжает функционировать.

В Центре также сообщили, что военная полиция России продолжает патрулировать провинции Алеппо, Ракка и Хасеке. «Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», - констатировал Боренков.

Аналогичная ситуация сложилась в декабре, когда на сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) появилась информация, что россияне и американцы столкнулись на востоке САР. По данным организации, инцидент произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер провинции Эль-Хасака, куда военнослужащие США приехали за информацией от местных жителей.

Местные военнослужащие обвинили американцев в предательстве, поскольку президент США Дональд Трамп решил вывести войска из этого района, передавало SOHR.

Спустя некоторое время в Тель-Тамер прибыли российские военные, начали спорить с американскими коллегами, и в итоге конфликт перерос в драку. О пострадавших в результате перепалки организация не сообщала, но уточнила, что оружие не применялось.

Но позже в Минобороны России опровергли информацию о перепалке между военнослужащими из России и США в Сирии.

«Сообщение базирующейся в Великобритании «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) о якобы имевших место «столкновениях, перешедших в рукопашную» между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, - примитивный фейк», - заявили в ведомстве.


Кристина Сизова

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