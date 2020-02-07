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Forbes (США): русские атомные подводные беспилотники меняют правила игры?

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Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки "Волхов"
Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки "Волхов".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Даничев

Российские подводные беспилотники продолжают будоражить военные умы Запада. Автор сравнивает современные американские субмарины с существующими дронами и, пытаясь понять, когда Запад сможет построить необитаемые атомные подлодки, приходит к выводу, что у России такие субмарины появятся раньше.

Одна из причин эффективности действий подводных лодок Военно-морских сил США состоит в том, что их большие команды, превышающие 100 человек, способны справиться с чрезвычайными ситуациями и обеспечить нахождение своих подводных кораблей в море в течение многих месяцев подряд. У российских подводных лодок команды меньше по составу, и, как правило, их подводные корабли не могут находиться в море столь же долго. Но если революция в области робототехники начнет подталкивать нас к созданию субмарин без команды на борту, то будет ли Россия в таком случае иметь преимущество?

Автономные подводные аппараты (Autonomous underwater vehicles - AUVs) сегодня являются горячей темой. Они способны осуществлять шпионские миссии, однако все больше речь идет о выполнении ими таких задач, которые сегодня возлагаются на подлодки с экипажем. Беспилотник Военно-морских сил США Orca XLUUV (сверхбольшой необитаемый подводный аппарат) увеличивает возможности AUV и обеспечивает себе таким образом переход в традиционное пространство подводных лодок.

Однако подводный беспилотник Orca еще значительно отстает от современных быстроходных ударных подводных лодок передовой линии. В основном это связано с тем, что на аппарате Orca установлен дизельный маршевый двигатель. Стандартные современные подлодки, по крайней мере, в контексте Соединенных Штатов, оснащаются ядерными силовыми установками. Это повышает их мощность, а также обеспечивает им практически неограниченный радиус действия. Кроме того, они не должны всплывать для того, чтобы перезарядить свои аккумуляторные батареи. В результате, как правило, их сложнее обнаружить, и у них больше шансов уйти от преследования в случае обнаружения.

Но может ли атомная подводная лодка стать полностью автоматизированной? Русские считают, что такой вариант возможен.

Россия вкладывает средства в разработку и создание полностью автоматизированных атомных реакторов для подводных аппаратов. Первым приходит на ум огромная межконтинентальная автономная торпеда "Посейдон", оснащенная атомной энергоустановкой и ядерной боеголовкой. Часто этот аппарат называют беспилотником, однако, на самом деле, это оружие. Он разработан для маршрута в одну сторону, и у него нет тех характеристик, которые нужны для выполнения подводными лодками обычных операций.

Однако у России есть еще один автономный подводный реактор, предназначенный для продолжительных операций. Автономный атомный турбинный генератор (Autonomous Nuclear Turbine Generator - ATGU) предназначен для снабжения электричеством инфраструктуры, расположенной на дне моря и под коркой льда. Однако российское конструкторское бюро "Малахит" предложило использовать эту установку на обычных подводных лодках, выполняющих свои операции под толщей льда. У такой "обслуживающей субмарины" (Service Submarine) еще будет своя команда, однако ее члены будут выполнять другие задачи. Сам аппарат и его двигательная установка будут полностью автоматическими и не будут нуждаться в присутствии человека.

Таким образом, Россия имеет возможность соединить атомные турбинные генераторы с технологией дронов для создания первой в мире ударной необитаемой атомной подводной лодки.

Исключение человека из этого уравнения не только просто освобождает больше места, но и значительно сокращает потребность в обеспечении электричеством. По данным Рейчел Полинг (Rachel Pawling), преподавателя в области проектирования и создания военно-морских кораблей Университетского колледжа Лондона, более 30% потребления электричества на борту подводной лодки, не считая расхода силовой установки, приходится на обслуживание пребывания на борту команды. Речь идет о жизнеобеспечении, освещении и о заморозке пищи.

Возможности такого рода автономной ударной подводной лодки, скорее всего, будут ограничены в сравнении с действующими ударными атомными субмаринами. Однако они будут иметь преимущество в результате неограниченной продолжительности своих миссий (пока не произойдет какой-то отказ), более низкой стоимости, а также, в определенной степени, они могут быть расходным материалом. И они, по определению, будут значительно более мощными, чем самые большие неатомные автономные подводные аппараты.

Сколько времени потребуется Западу для разработки таких технологий? Нынешние Западные атомные реакторы были разработаны для подводных лодок с командой на борту. Это во многом повлияло на их конструкцию, и поэтому потребуется совершенно новый проект реактора. А еще будут нужны новые проекты для преодоления вызовов, связанных с поиском финансовых и человеческих ресурсов. Не говоря уже о негативном воздействии на окружающую среду.

Таким образом, независимо от того, хорошая или плохая идея иметь полностью необслуживаемые атомные реакторы на автономных подводных лодках, подобные аппараты, скорее всего, мы увидим в составе российского Военно-морского флота задолго до того, как они появятся у какой-либо западной державы.


Ейч-Ай Саттон (H I Sutton)

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