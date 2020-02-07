Войти
Независимое военное обозрение

В Новосибирском ракетном соединении "Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования

309
0
0
Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

В рамках тактического учения подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования.

В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Всего к учениям привлечено более 2500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», колесная дорожная машина и АРС-14КМ.

Особое внимание в ходе тактического учения уделяется вопросам противодействию воздушного нападения, отражения диверсионно-разведывательных групп, а также выполнения комплекса учебных задач в позиционных районах ракетного полка.

Непосредственное участие в проведении учений в ходе войсковой стажировки в Новосибирском ракетном соединении принимают курсанты Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого.

По информации Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Листва
Пётр Великий
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тайфун
Похожие новости
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.01.2017
Траектория сдерживания
01.09.2016
Современные тренажёрные системы для подготовки специалистов на ракетный комплекс "Ярс" поступили в Йошкар-Олинскую дивизию РВСН
30.12.2014
Убийцы авианосцев
23.12.2013
«Сармат» на смену «Воеводе»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:39
  • 5
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон