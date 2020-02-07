Минобороны Австралии закупит ПТРК "Спайк LR2" для Сухопутных войск

ЦАМТО, 6 февраля. Как сообщило Минобороны Австралии, Сухопутные войска страны получат многоцелевой ракетный комплекс "Спайк-LR2" компании Rafael Advanced Defense Systems в качестве "системы непосредственной огневой поддержки большой дальности" в рамках проекта LAND-159.

По заявлению командующего СВ Австралии генерал-лейтенанта Рика Берра, приобретение системы "Спайк-LR2" будет способствовать сохранению возможностей СВ по противодействию возникающим угрозам.

Обеспечение непосредственной огневой поддержки на большой дальности позволит действующим в пешем порядке подразделениям поражать бронированные цели быстро, с большего расстояния и с повышенной точностью.

Унификация вооружения с ранее приобретенной в рамках проекта LAND-400 Фаза.2 Phase.2 ББМ "Боксер" также позволит СВ Австралии получить преимущества за счет снижения стоимости эксплуатации, обслуживания и обучения.

В настоящее время Сухопутные войска совместно с Министерством обороны оценивают варианты закупки "системы непосредственной огневой поддержки средней дальности". Предложения планируется представить на рассмотрение правительства Австралии в 2022 году.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2018 года МО Австралии объявило о выборе противотанковой управляемой ракеты "Спайк-LR2" компании Rafael Advanced Defense Systems для оснащения закупаемых в рамках проекта Land-400 Фаза.2 боевых разведывательных машин "Боксер". Израильская компания опередила европейскую группу MBDA.

Производство ракет будет налажено на созданном австралийской компанией Varley Group и израильской Rafael Advanced Defense Systems совместном предприятии Varley Rafael Australia (VRA Systems).

Дальность стрельбы "Спайк-LR2" – 5,5 км при пуске с наземных пусковых установок (на 35% превышает дальность стрельбы базовой версии "Спайк-LR" – 4 км) и до 10 км при пуске с вертолета (с использованием радиоканала).