Войти
ЦАМТО

Минобороны Австралии закупит ПТРК "Спайк LR2" для Сухопутных войск

336
0
0
Ракета ПТРК Rafael Spike LR2
Ракета противотанкового ракетного комплекса Rafael Spike LR2.
Источник изображения: Rafael

ЦАМТО, 6 февраля. Как сообщило Минобороны Австралии, Сухопутные войска страны получат многоцелевой ракетный комплекс "Спайк-LR2" компании Rafael Advanced Defense Systems в качестве "системы непосредственной огневой поддержки большой дальности" в рамках проекта LAND-159.

По заявлению командующего СВ Австралии генерал-лейтенанта Рика Берра, приобретение системы "Спайк-LR2" будет способствовать сохранению возможностей СВ по противодействию возникающим угрозам.

Обеспечение непосредственной огневой поддержки на большой дальности позволит действующим в пешем порядке подразделениям поражать бронированные цели быстро, с большего расстояния и с повышенной точностью.

Унификация вооружения с ранее приобретенной в рамках проекта LAND-400 Фаза.2 Phase.2 ББМ "Боксер" также позволит СВ Австралии получить преимущества за счет снижения стоимости эксплуатации, обслуживания и обучения.

В настоящее время Сухопутные войска совместно с Министерством обороны оценивают варианты закупки "системы непосредственной огневой поддержки средней дальности". Предложения планируется представить на рассмотрение правительства Австралии в 2022 году.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2018 года МО Австралии объявило о выборе противотанковой управляемой ракеты "Спайк-LR2" компании Rafael Advanced Defense Systems для оснащения закупаемых в рамках проекта Land-400 Фаза.2 боевых разведывательных машин "Боксер". Израильская компания опередила европейскую группу MBDA.

Производство ракет будет налажено на созданном австралийской компанией Varley Group и израильской Rafael Advanced Defense Systems совместном предприятии Varley Rafael Australia (VRA Systems).

Дальность стрельбы "Спайк-LR2" – 5,5 км при пуске с наземных пусковых установок (на 35% превышает дальность стрельбы базовой версии "Спайк-LR" – 4 км) и до 10 км при пуске с вертолета (с использованием радиоканала).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Израиль
Компании
Leonardo
MBDA
Rafael
Проекты
Land 400
Похожие новости
28.08.2018
Австралия выбрала ПТРК Spike LR2 для оснащения бронированных машин Boxer CRV
21.08.2018
Австралия подписала контракт на закупку бронированных машин Boxer CRV
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
21.09.2010
Eurocopter начала испытания новой версии вертолета Tiger
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:39
  • 5
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон