Американцы кое-что недоговаривают насчет учений Defender 2020

Пентагон намерен нарастить запасы вооружений в своих передовых районах в Европе и Азии

Учения Defender 2020 еще толком и не начались, а мир уже облетела сенсация. Как заявил на днях журналистам глава Командования материально-технического обеспечения (МТО) Сухопутных войск США генерал Густав Перна, в обозримом будущем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе намечается существенно нарастить объем заранее складированных вооружений, военной техники и снаряжения, а также построить дополнительное число складских комплексов. Судя по всему, и Пентагон, и Белый дом рассматривают возможность возникновения войны с Россией или Китаем как в высшей степени реальную и потому активно предпринимают соответствующие их представлениям меры.

Разветвленную сеть передовых баз хранения вооружений, военной техники и снаряжения, где заранее складированы военные мобзапасы, американцы начали активно создавать еще в годы холодной войны. В рамках же новой военной доктрины, ставящей во главу угла «противостояние между великими державами», Пентагон приступил к пересмотру системы передового базирования, усиливая те ее элементы, которые призваны обеспечить сдерживание главных соперников Вашингтона – Москвы и Пекина.

В первую очередь речь идет о передовых складах американских Сухопутных войск (СВ), известных как Army Prepositioned Stock (APS). Заблаговременное размещение стратегических запасов на таких складах, по мнению американских генералов, позволяет «сократить сроки развертывания, повысить потенциал сдерживания и обеспечить дополнительную боевую мощь для проведения операций в чрезвычайных ситуациях».

Сегодня все объекты такого рода, принадлежащие СВ США и разбросанные по всему миру, сведены в семь особых районов, которые имеют соответствующие порядковые номера и совпадают с теми географическими регионами, где, по мнению Пентагона, наиболее вероятно возникновение войн с участием США.

Второй район – APS-2 – это Европа. Размещенные здесь запасы должны обеспечить группировку СВ США в Европе, но при необходимости что-то может перепасть и местным союзникам Вашингтона. По состоянию на апрель 2019 года, в Старом Свете находилось пять крупных складских комплексов:

– Дюльмен (Германия) – семь складов с системой контроля за влажностью в помещениях, общая площадь которых составляет около 62,25 тыс. кв. метров, плюс стоянки с твердым покрытием для размещения техники площадью 16,26 тыс. кв. метров;

– Эйгелсовен (Нидерланды) – восемь складов площадью 41,81 тыс. кв. метров и стоянки площадью 4,65 тыс. кв. метров;

– Зютендал (Бельгия) – 15 складов площадью 55,74 тыс. кв. метров и стоянки площадью 3,72 тыс. кв. метров;

– Мангейм (Германия) – считается «промежуточным» складским комплексом, где вооружение и военная техника размещаются на временной основе. Впрочем, от этого основная суть его не меняется. К тому же, как видно на обнародованных на днях фото с Defender Europe 2020, здесь имеется не только легкая бронетехника, но и танки;

– Мизау (Германия) – комплекс для хранения вооружения и военной техники, предназначенных для частей СВ США, размещаемых в Европе на ротационной основе или прибывающих сюда на учения, но, как мы понимаем, для войны все здесь находящееся тоже пригодится. В составе комплекса – 12 складов с системой контроля влажности площадью 43,48 тыс. кв. метров и стоянки с твердым покрытием на 18,58 тыс. кв. метров.

Кроме того, в польском Повидзе на средства из бюджета НАТО (сообщалось о выделении около 220 млн долларов) возводится складской комплекс, который к моменту

ввода в строй (по плану – 2021 год) будет включать склады с системой контроля влажности площадью 60,39 тыс. кв. метров, авторемонтные мастерские, комплекс обеспечения, а также склады боеприпасов площадью 5,39 тыс. кв. метров. Кстати, комплекс в Бельгии – тоже новенький, он открыт в 2017 году.

Следует добавить, что еще один крупный складской комплекс расположен в Ливорно (Италия), но он приписан к 7-му району и призван обеспечивать действия группировки СВ США в Африке. Впрочем, не вызывает сомнений, что при необходимости все, что здесь имеется, пойдет на обеспечение войск, ведущих боевые действия в Европе.

По планам командования СВ, к 2021 году на этих складах будут сформированы запасы – от танков и артиллерии до медикаментов – в расчете на одну боевую бригаду (по терминологии СВ США – боевую бригадную группу), в том числе две бронетанковые и одну артиллерийскую. Причем все это должно быть надежно защищено как от прямых атак, так и ударов в киберсфере и разного рода саботажа.

В рамках масштабной серии учений Defender Europe 2020, по сценарию которых из американской глубинки в Европу перебрасывается 20-тысячная группировка (это самая крупная переброска американских войск за последние 25 лет), командованию СВ США предстоит проверить – хватит ли сформированных на сегодня в Старом Свете запасов для обеспечения достаточно длительной по времени боевой деятельности такой группировки.

Впрочем, судя по всему, глава Командования МТО СВ генерал Перна уже все решил. Точнее, решил не он, а его начальники. В условиях «противостояния великих держав» нельзя полагаться на опыт, полученный в ходе войн на Ближнем Востоке, где противник не обладал возможностями по срыву транспортных перевозок американцев. «У нас может не быть свободы маневра – роскоши, которая была у нас, когда мы вошли в Ирак в 2003 году и Афганистан в 2001 году», – подчеркивает генерал Перна.

И действительно, великие державы вполне способны уничтожать и транспортные самолеты, и суда с грузами, следующие из портов на континентальной части Соединенных Штатов. Поэтому на всякий случай надо создать все необходимые запасы поближе к месту ведения боевых действий, то есть в Европе, заранее, да еще и, возможно, построить дополнительно новый склад. А то и несколько. Кто ж нам об этом скажет.

Все выше изложенное в полной мере касается и Китая, поскольку в отличие от Европы, в Азиатско-Тихоокеанском регионе американские генералы намерены не только в еще большей степени нарастить объем заранее размещенных там запасов, но и существенно расширить сеть складов. Кстати, там в этом году тоже запланированы учения серии Defender, причем в следующем году они будут существенно более масштабными.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО