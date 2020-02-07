Пентагон испытал беспилотник X-61А Gremlin в небе

Американская компания Dynetics и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) продемонстрировали полет современного военного беспилотника X-61А Gremlin.

Первые воздушные испытания прошли на полигоне Dugway Proving Ground, штат Юта, успешно продемонстрировав базовые возможности нового БПЛА.

В конце января руководитель программы Dynetics Тим Китер сообщил журналистам, что «проведенные тесты дают команде разработчиков уверенность в том, что построенный компанией KratosDefense X-61A будет летать туда, куда следует и как потребуется». В пресс-релизе Dynetics говорится: «X-61A полетел, как и предполагалось, без каких-либо аномалий, достигнув всех поставленных целей во время испытаний. В конце миссии двигатель был остановлен, и аварийный парашют успешно развернут для прекращения полета». Основной парашют в ходе испытаний, после успешного запуска Gremlin с транспортного самолета-носителя C-130 Hercules и выполнения основных поставленных задач, потерпел механическую поломку. Ожидается, что парашютная система не будет применена при следующем воздушном испытании запланированном на весну этого года.

По плану заключительной части программы Gremlins компания Dynetics надеется на запуск и последующий возврат четырех беспилотников на борт. Компания-разработчик рассчитывает, чтобы БПЛА смогут летать в течение часа в радиусе 550 км и нести более 20 кг полезных грузов в носовом конусе. При необходимости данные характеристики могут быть изменены для удобства использования роя Gremlins при выполнении конкретных задач, таких, как скоординированные атаки или наблюдение и разведка. Расширение потенциал F-22 и F-35 с помощью дронов для сбора информации, ведения воздушно-боевых операций, тестирования ПВО противника и даже доставки оружия прямо в воздухе - давняя цель американских ВВС.

Лина Маякова