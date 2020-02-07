Сирийская война все более принимает черты мировой в миниатюре…

США и Турция предпринимают силовые действия против российских военных в провинции Хасака

Российский военный блокпост, расположенный в районе города Таль-Рифат, подвергся обстрелу турецкой артиллерии. Об этом информируют несколько отечественных и зарубежных изданий. Кроме того, поступают сообщения о конфликтных ситуациях, возникающих между американскими военными и бойцами российской ЧВК в провинции Хасака (северо-восток страны). Ранее в сети размещались данные о столкновениях (не переросших в огневую фазу) между военными российскими патрулями и американскими солдатами, в том же районе. И эти события происходят на фоне непрекращающихся налетов израильской ударной авиации на военные объекты, расположенные в юго-западной части Сирии.

Истребители F-16 ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли ракетный удар по объектам в окрестностях Дамаска. В добавок ко всему, группа боевых кораблей французских ВМС и авианосец «Шарль Де Голль» встали на рейде вблизи сирийских берегов в пределах боевого радиуса самолетов (размещенных на борту этого авианосца). Ситуация, складывающаяся в настоявшее время вокруг Сирии, до боли похожа на события 167-летней давности. Напоминаем, что в войне1853 -1856 годов, получившей наименование «Крымская», Россия противостояла широкой коалиции стран Западной Европы и Османской империи. Некоторые военные историки окрестили ту войну – «нулевой мировой».

Присутствие французской авианосной ударной группы вблизи сирийских берегов – нехороший знак. Это, как минимум, пять боевых кораблей и танкер. Флагман – авианосец, на борту которого размещены 18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Rafale-M, два самолета радиолокационного обнаружения E-2C Hawk eye и три вертолета. Его сопровождают фрегат, оснащенный средствами ПВО/ПРО, два противолодочных фрегата и одна подводная лодка. В кратчайшие сроки к этой группе могут присоединиться боевые корабли 6-го Флота США, ВМС: Турции, Греции, Италии и Испании. Британцы имеют военную авиабазу на Кипре. С некоторой задержкой Берлин и Лондон могут прислать свои корабельные формирования в данный регион. Кроме того, 5-ый Флот США, войска и авиация Центрального командования ВС Америки в состоянии действовать против САА и российских сил в Сирии.

Москве был на руку разлад в отношениях Вашингтона и Анкары, но сейчас есть опасность, что эти игроки вспомнят, что они союзники по НАТО и будут (в купе с другими участниками антиигиловской коалиции) действовать консолидировано против Дамаска и Москвы.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО