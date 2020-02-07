Войти
Независимое военное обозрение

Сирийская война все более принимает черты мировой в миниатюре…

367
0
0
Фото Andrew Goedl/U.S. Army via Getty Images
Фото Andrew Goedl/U.S. Army via Getty Images.

США и Турция предпринимают силовые действия против российских военных в провинции Хасака

Российский военный блокпост, расположенный в районе города Таль-Рифат, подвергся обстрелу турецкой артиллерии. Об этом информируют несколько отечественных и зарубежных изданий. Кроме того, поступают сообщения о конфликтных ситуациях, возникающих между американскими военными и бойцами российской ЧВК в провинции Хасака (северо-восток страны). Ранее в сети размещались данные о столкновениях (не переросших в огневую фазу) между военными российскими патрулями и американскими солдатами, в том же районе. И эти события происходят на фоне непрекращающихся налетов израильской ударной авиации на военные объекты, расположенные в юго-западной части Сирии.

Истребители F-16 ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли ракетный удар по объектам в окрестностях Дамаска. В добавок ко всему, группа боевых кораблей французских ВМС и авианосец «Шарль Де Голль» встали на рейде вблизи сирийских берегов в пределах боевого радиуса самолетов (размещенных на борту этого авианосца). Ситуация, складывающаяся в настоявшее время вокруг Сирии, до боли похожа на события 167-летней давности. Напоминаем, что в войне1853 -1856 годов, получившей наименование «Крымская», Россия противостояла широкой коалиции стран Западной Европы и Османской империи. Некоторые военные историки окрестили ту войну – «нулевой мировой».

Присутствие французской авианосной ударной группы вблизи сирийских берегов – нехороший знак. Это, как минимум, пять боевых кораблей и танкер. Флагман – авианосец, на борту которого размещены 18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Rafale-M, два самолета радиолокационного обнаружения E-2C Hawk eye и три вертолета. Его сопровождают фрегат, оснащенный средствами ПВО/ПРО, два противолодочных фрегата и одна подводная лодка. В кратчайшие сроки к этой группе могут присоединиться боевые корабли 6-го Флота США, ВМС: Турции, Греции, Италии и Испании. Британцы имеют военную авиабазу на Кипре. С некоторой задержкой Берлин и Лондон могут прислать свои корабельные формирования в данный регион. Кроме того, 5-ый Флот США, войска и авиация Центрального командования ВС Америки в состоянии действовать против САА и российских сил в Сирии.

Москве был на руку разлад в отношениях Вашингтона и Анкары, но сейчас есть опасность, что эти игроки вспомнят, что они союзники по НАТО и будут (в купе с другими участниками антиигиловской коалиции) действовать консолидировано против Дамаска и Москвы.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Израиль
Испания
Италия
Кипр
Россия
Сирия
США
Турция
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
E2C
F-16
Rafale
Проекты
NATO
Авианосец
ЧВК
Похожие новости
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
04.03.2019
Решение на войну
30.11.2016
Ограниченный имперский контингент
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:30
  • 4
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон