Китайские эксперты: В Индии при разработке истребителя AMCA решили скопировать китайский J-31

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Китайские военные эксперты, характеризуя представленный на выставке макет индийского истребителя 5-го поколения проекта AMCA, высказывают, мягко говоря, не самые позитивные слова в адрес индийской программы.

Информационный портал SINA в военном разделе пишет о том, что индийские разработчики решили скопировать компоновку китайского истребителя J-31. Этот истребитель продолжает проходить серию испытаний в Китае. Командование НОАК планирует превратить J-31 в палубный истребитель.

Из материала:

Индийцы явно заимствуют идею у разработчиков J-31. При этом это становится всё более заметно. Если изначально в Индии пытались использовать конструкцию американского истребителя пятого поколения F-22, то теперь решили переключиться на китайскую разработку. Программа AMCA, по крайней мере внешне – на уровне планера и компоновки, меняет концепцию.

В китайской экспертной среде отмечают, что проект AMCA перешёл на более плоский нос, удлинённые в переднем направлении законцовки воздухозаборников (изначально, видно по фото, конструкция воздухозаборников была иной)и другие компоненты, присущие истребителю китайского производства.

При этом в материале говорится о том, что каким в итоге окажется индийский самолёт пятого поколения и когда его можно будет увидеть в небе, пока не знают и сами индийцы.