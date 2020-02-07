МИД подтвердил гибель российских военных в Идлибе

За две недели боевики в сирийском Идлибе совершили более тысячи нападений, погибли российские и турецкие военные специалисты, подтвердили в пресс-службе МИД России.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот – нарастили атаки. … Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников", – говорится в сообщении на сайте МИД.

По данным ведомства, только за две последние недели отмечено свыше тысячи нападений, а счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни.

Кроме того, подтвердили в МИД, "трагически погибли российские и турецкие военные специалисты". При этом подробности случившегося в ведомстве предоставить отказались.

"Все это свидетельствуют лишь об одном – о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук. Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию, довела концентрацию радикалов до критического предела", – добавили в ведомстве.

На этом фоне Россия намерена продолжить "плотную координацию с турецкими и иранскими партнерами в интересах достижения прочной стабильности и безопасности "на земле", а также продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН".

Ранее СМИ сообщили, что при нападении боевиков в сирийском Алеппо погибли четверо бойцов ЦСН ФСБ России. Позже в ФСБ подтвердили гибель одного российского спецназовца.

Алина Назарова