Американский производитель вертолетов показал мультфильм про уничтожение С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 «Триумф».

В мультфильме показано, что вертолет летит в горной местности, выпускает барражирующие боеприпасы, затем опускается ниже к лесному массиву.

Далее при помощи телевизионной системы наведения машина направляет средства поражения на колонну военной техники, в которой идут системы противовоздушной обороны, очень схожие с российскими комплексами С-400 "Триумф", – передает РИА "Новости".

В результате удара уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция.

Напомним, во вторник военнослужащие Центрального военного округа отработали отражение авиаудара условного противника во время учений, проходящих в небе над Уралом, Сибирью и Поволжьем.

Дмитрий Зубарев