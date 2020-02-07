Американский производитель вертолетов показал мультфильм про уничтожение С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 «Триумф».
В мультфильме показано, что вертолет летит в горной местности, выпускает барражирующие боеприпасы, затем опускается ниже к лесному массиву.
Далее при помощи телевизионной системы наведения машина направляет средства поражения на колонну военной техники, в которой идут системы противовоздушной обороны, очень схожие с российскими комплексами С-400 "Триумф", – передает РИА "Новости".
В результате удара уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция.
Affordable. Sustainable. Lethal. The #Bell360 Invictus is designed as a sustainable and reliable solution. #ArmyModernization #FVL #FARA pic.twitter.com/gGQJl9sr4e
- Bell (@BellFlight) February 4, 2020
Напомним, во вторник военнослужащие Центрального военного округа отработали отражение авиаудара условного противника во время учений, проходящих в небе над Уралом, Сибирью и Поволжьем.
Дмитрий Зубарев