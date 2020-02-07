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Деловая газета "Взгляд"

Американский производитель вертолетов показал мультфильм про уничтожение С-400

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Источник изображения: twitter.com/BellFlight

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 «Триумф».

В мультфильме показано, что вертолет летит в горной местности, выпускает барражирующие боеприпасы, затем опускается ниже к лесному массиву.

Далее при помощи телевизионной системы наведения машина направляет средства поражения на колонну военной техники, в которой идут системы противовоздушной обороны, очень схожие с российскими комплексами С-400 "Триумф", – передает РИА "Новости".

В результате удара уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция.


Напомним, во вторник военнослужащие Центрального военного округа отработали отражение авиаудара условного противника во время учений, проходящих в небе над Уралом, Сибирью и Поволжьем.



Дмитрий Зубарев

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Россия
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С-400 Триумф
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