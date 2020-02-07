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Известия.ru

Экипаж «Союза МС-13» вернулся на Землю

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-13» — россиянин Александр Скворцов («Роскосмос»), американка Кристина Кук (NASA) и итальянец Лука Пармитано (Европейское космическое агентство; ЕКА) — вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС).


Спускаемый аппарат приземлился в степи Казахстана.

«Есть посадка! «Утесы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС13 благополучно вернулся на Землю!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Роскосмоса» в Twitter.

Корабль отстыковался от МКС в 8:50 мск. Как сообщалось ранее, посадка ожидалась в 12:12 мск в районе казахстанского города Жезказгана. Она прошла в планируемое время.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter написал об удовлетворительном состоянии экипажа.

После расстыковки «Союза» и до прибытия в апреле 2020 года на борт МКС участников следующей экспедиции на орбите продолжит работать экипаж в составе космонавта из России Олега Скрипочки и американских астронавтов Джессики Меир и Эндрю Моргана.

28 декабря 2019 года астронавт NASA Кук побила рекорд непрерывного пребывания в невесомости среди женщин — 328 дней.

В 2016–2017 годах американка Пегги Уитсон отработала на орбите 289 суток.

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