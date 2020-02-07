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Российская газета

Новейший авианосец США оказался легкой мишенью

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Источник изображения: rg.ru

Главная проблема американского авианосца нового поколения Gerald R. Ford не в неработающих лифтах для боеприпасов и даже не в сломавшейся силовой установке - атомный гигант, по образцу которого строятся все новые авианосцы США, оказался неспособен не только защитить себя, но и разглядеть направленные на него угрозы.

Недавние испытания систем самообороны Gerald Ford, выявили недостатки в работе средств РЭБ, радаров и аппаратуры связи "корабль-корабль", говорится в докладе дирекции по оперативным испытаниям и оценке Пентагона. Выдержки из документа опубликовал Task&Purpose.

Производительность системы электронного наблюдения авианосца оказалась настолько низкой, что ВМС прекратили испытания до решения основных проблем. Многофункциональный радар Spy-3 на тестах не заметил одну из угроз, хотя в Пентагоне признают, что "сценарий был более более сложным, чем планировалось".

Защита корабля от подводных угроз не была полноценно проверены из-за нехватки оборудования. При этом представитель ВМС Уильям Коуч заверил издание, что с обороной у Gerald R. Ford все в порядке.

- Авианосец оснащен самой технологически продвинутой, проверенной и эффективной системой самообороны, которая когда-либо устанавливалась на кораблях ВМС США, - заявил он.


Антон Валагин

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Страны
США
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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