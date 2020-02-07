УВЗ организует в Индии СП по производству комплектующих для танков

Лакхнау (Индия). 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Индии создадут совместное с "Уралвагонзаводом" предприятие по производству комплектующих для российских танков, сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию Ростех) при активном участии ФСВТС России и Министерства обороны Индии нашел взаимоприемлемые решения, что обеспечило возможность создания на территории Индии совместного предприятия по производству гусеничных лент", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в Индии планируется также организовать производство "двигателей, водяных и масляных радиаторов, автоматов заряжания, элементов топливной системы, приборов электрооборудования корпуса и башни, блоков управления электропитанием и пусковых генераторов, гусеничных лент для танков Т-72М1 и Т-90С".

В настоящее время, по данным концерна, УВЗ осуществляет сотрудничество с семью индийскими партнерами на основании соглашений о намерениях по реализации программы "Делай в Индии".

"Уралвагонзавод" готов к дальнейшей работе с индийскими компаниями и не ограничивает число промышленных партнеров, как и перечень предлагаемых к производству комплектующих для танков Т-72М1 и Т-90С" - сообщил директор концерна по военно-техническому сотрудничеству Игорь Куликов, слова которого приводят в пресс-службе.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С. Кроме этого в стране идет лицензированная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, а также идет совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой БраМос-2.

Кроме этого, на территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия по выпуску автоматов Ак-203 и вертолетов Ка-226Т.