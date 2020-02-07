Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, но урегулировать карабахский конфликт надо

Нынешним властям Армении следует посвятить своё общество в некоторые детали обсуждений и переговоров с Азербайджаном по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил экс-директор Службы национальной безопасности (СНБ) республики Артур Ванецян, который накануне провёл встречу с руководителями ряда местных СМИ.

По теме карабахского конфликта действующие власти Армении за последние два года сделали большое количество «противоречивых заявлений», отметил Ванецян. С одной стороны, говорится, что мы не ведём переговоров, которые могут иметь полноценный характер только при непосредственном участии в них представителей Нагорного Карабаха. С другой - у всех на виду продолжающиеся контакты между лидерами и главами МИД Армении и Азербайджана в рамках процесса карабахского урегулирования.

«Если нет переговоров, то альтернатива этому - война. Но нужна ли война нам сегодня? Независимо от того, мы победим в войне или проиграем, власти обязаны сделать всё для обеспечения мирного процесса», - считает Ванецян. Однако, если переговоры на самом деле ведутся, продолжил он свою мысль, но власти при этом не говорят об их деталях, тогда это уже чревато определёнными рисками.

«Безусловно, переговоры должны иметь какую-то конфиденциальность, но всё же обществу нужно обеспечить хотя бы приблизительное представление о том, вокруг чего ведутся переговоры, о чём говорят», - добавил экс-директор СНБ.

Говоря о своей персональной позиции в вопросе решения карабахского конфликта, Ванецян указал на элементы урегулирования, которые должны быть обеспечены по итогам переговорного процесса: Арцах (армянское историческое название Нагорного Карабаха. - Eadaily) никогда не будет в составе Азербайджана, право народа Арцаха на самоопределение нерушимо и урегулирование конфликта может быть достигнуто только в пакетном формате.