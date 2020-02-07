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ЦАМТО

США передали технику и оборудование ВС Танзании на сумму более 18 млн. долл.

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БТР WZ555
БТР WZ555 ВС Танзании.
Источник изображения: www.janes.com

ЦАМТО, 6 февраля. США передали ВС Танзании военную технику и оборудование на сумму более 18 млн. долл. в рамках инициативы APRRP (African Peacekeeping Rapid Response Partnership) – поддержки африканских стран, участвующих в миротворческой деятельности.

Посольство США в Танзании 4 февраля объявило, что обучение по программе APRRP в Танзании завершено. Передача техники состоялась 31 января.

Как заявил на церемонии Временный поверенный в делах посольства США в Танзании доктор Инми Паттерсон, США и далее останутся партнером ВС Танзании и продолжат оказывать поддержку миротворческому подразделению страны.

В перечень переданного оборудование вошли 27 транспортных средств (в основном грузовые автомобили Iveco, а также автопогрузчики), кухня на 300 человек, машины для очистки воды и средства связи.

Как заявлено, Танзания является пятым по величине "миротворцем" в Африке и 11-м в мире. Эта страна первой взяла на себя обязательства по поддержанию мира в Судане, Центрально-Африканской Республике, Демократической Республике Конго и Ливане.

Министр обороны Танзании Хуссейн Мвиньи поблагодарил США за материально-техническую поддержку и подготовку личного состава.

Инициатива APRRP предусматривает развитие сотрудничества США и шестью африканскими странами: Танзанией, Угандой, Руандой, Эфиопией, Сенегалом и Ганой в целях создания потенциала и обеспечения готовности предоставить размещение и логистическую поддержку контингентам Организации Объединенных Наций и Африканского союза по поддержанию мира.

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