Огневую мощь «Арматы» сравнили с зарубежными аналогами

Огневая мощь перспективного российского танка Т-14 «Армата» значительно выше, чем у российских и зарубежных аналогов, благодаря новой пушке и боеприпасам, заявил официальный представитель концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»).

"Разработка пушки для танка Т-14 успешно завершена одним из предприятий, входящих в Уралвагонзавод". Новый комплекс "пушка-боеприпас", обеспечивает танку Т-14 огневую мощь, значительно превышающую показатели современных российских и зарубежных танков", – передает РИА "Новости" слова представителя УВЗ.

Напомним, в среду гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что поставки в опытно-войсковую эксплуатацию бронетехники на платформе "Армата" начнутся в этом году.

Дмитрий Зубарев