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Деловая газета "Взгляд"

Огневую мощь «Арматы» сравнили с зарубежными аналогами

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник изображения: Владимир Астапкович / РИА Новости

Огневая мощь перспективного российского танка Т-14 «Армата» значительно выше, чем у российских и зарубежных аналогов, благодаря новой пушке и боеприпасам, заявил официальный представитель концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»).

"Разработка пушки для танка Т-14 успешно завершена одним из предприятий, входящих в Уралвагонзавод". Новый комплекс "пушка-боеприпас", обеспечивает танку Т-14 огневую мощь, значительно превышающую показатели современных российских и зарубежных танков", – передает РИА "Новости" слова представителя УВЗ.

Напомним, в среду гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что поставки в опытно-войсковую эксплуатацию бронетехники на платформе "Армата" начнутся в этом году.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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