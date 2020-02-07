Разработчик рассказал о боевой мощи "Арматы"

Танк Т-14 "Армата" завершает программу испытаний. Принципиально его конструкция меняться уже не будет, рассказал РИА Новости представитель Уралвагонзавода.

- Одним из предприятий концерна успешно завершена разработка разработка орудия для Т-14. Новый комплекс "пушка-боеприпас" обеспечивает танку огневую мощь, значительно превосходящую показатели современных российских и зарубежных танков, - рассказал собеседник агентства на выставке Defexpo India.

"Армата" - первый в мире танк третьего послевоенного поколения, реализующий концепцию сетецентрической войны. Его видимое отличие от предшественников - революционная компоновка с безлюдной башней. Главное оружие "Арматы" - 125-мм гладкоствольная пушка с возможностью использовать длинные бронебойные снаряды повышенного могущества. Рассматривается возможность оснащения танка 152-миллиметровым орудием. Оно сможет стрелять управляемыми снарядами.

Антон Валагин