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Военно-промышленный курьер

Российский артиллерийский парк ждет серьезное обновление

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Источник изображения: vpk-news.ru

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» планирует завершить испытания новейших артиллерийских комплексов, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок», в ближайшие полтора года.

Об этом заявили в пресс-службе корпорации на выставке вооружений «ДефЭкспо Индия – 2020».

Кроме того, к этому сроку в серийное производство поступят миномет «Дрок» и самоходные орудия «Флокс» и «Магнолия».

«В ближайшие полтора года планируется завершить комплекс испытаний 82-миллиметрового самоходного миномета «Дрок», 120-миллиметрового САО на автомобильном шасси «Флокс», 152-миллиметрового САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера «Магнолия». В этот же период начнется серийное производство данных образцов», - цитирует сообщение ТАСС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Уралвагонзавод
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