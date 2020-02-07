Российский артиллерийский парк ждет серьезное обновление

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» планирует завершить испытания новейших артиллерийских комплексов, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок», в ближайшие полтора года.

Об этом заявили в пресс-службе корпорации на выставке вооружений «ДефЭкспо Индия – 2020».

Кроме того, к этому сроку в серийное производство поступят миномет «Дрок» и самоходные орудия «Флокс» и «Магнолия».

«В ближайшие полтора года планируется завершить комплекс испытаний 82-миллиметрового самоходного миномета «Дрок», 120-миллиметрового САО на автомобильном шасси «Флокс», 152-миллиметрового САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера «Магнолия». В этот же период начнется серийное производство данных образцов», - цитирует сообщение ТАСС.