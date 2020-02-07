Войти
Военно-промышленный курьер

Беспечность египетских военных стоила им жизни и колонны бронетехники

380
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В северной части Синайского полуострова боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) из вилаята «Синай» совершили нападение на механизированную колонну египетской армии.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Шейх-Зувейд. Конвой попал в засаду террористов и был полностью уничтожен. Террористы заявили об уничтожении 8 и ранении 7 военнослужащих, еще два человека попали в плен и были казнены. Кроме того,  были захвачены несколько единиц бронетехники, включая танк М60А3, два БТР М113 «Бредли», бронированный бульдозер и военный грузовик Урал-4320.

Судя по опубликованным боевиками ИГ фотографиям, колонна была застигнута на отдыхе, так как находилась вне дороги. Скорее всего, военные проявили беспечность, не выставив охранение, что позволило застать их врасплох. Террористы, подобравшись вплотную, расстреляли экипажи боевой техники, что дало возможность захватить ее неповрежденной.

Очевидно, считает Free News, боевики не захотели воспользоваться своими трофеями, так как не имели достаточно квалифицированных специалистов, чтобы ее увести. Боевые машины подожгли, приведя их в полную негодность. В результате взрыва боекомплекта у танка М60 отбросило 11-тонную башню на несколько метров.

Египет проводит операцию против ИГИЛ на Синае уже в течение нескольких лет. Для этого задействованы подразделения египетской армии, группировка которой на пике достигала 80 000 военнослужащих и сотни единиц тяжелой техники. 

Но до сих пор полностью ликвидировать вилаят «Синай» пока не получается - вылазки исламистов продолжаются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Продукция
M113 БТР
М-60
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Похожие новости
06.02.2020
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на синайском полуострове
09.04.2019
Бронированный кулак: сотни танков развернуты на границе Египта и Ливии
30.10.2018
Необычная и модификация: каким мог быть гусеничный БМ-21 "Град"
16.10.2018
Боевая мощь: "Абрамсы" пошли в "бой" вместе с "Шилками" и "Градами"
06.05.2016
Египет демонстрирует новую самоходную гаубицу M46-1M на шасси грузовика 6X6
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:30
  • 4
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон