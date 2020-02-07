Беспечность египетских военных стоила им жизни и колонны бронетехники

В северной части Синайского полуострова боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) из вилаята «Синай» совершили нападение на механизированную колонну египетской армии.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Шейх-Зувейд. Конвой попал в засаду террористов и был полностью уничтожен. Террористы заявили об уничтожении 8 и ранении 7 военнослужащих, еще два человека попали в плен и были казнены. Кроме того, были захвачены несколько единиц бронетехники, включая танк М60А3, два БТР М113 «Бредли», бронированный бульдозер и военный грузовик Урал-4320.

Судя по опубликованным боевиками ИГ фотографиям, колонна была застигнута на отдыхе, так как находилась вне дороги. Скорее всего, военные проявили беспечность, не выставив охранение, что позволило застать их врасплох. Террористы, подобравшись вплотную, расстреляли экипажи боевой техники, что дало возможность захватить ее неповрежденной.

Очевидно, считает Free News, боевики не захотели воспользоваться своими трофеями, так как не имели достаточно квалифицированных специалистов, чтобы ее увести. Боевые машины подожгли, приведя их в полную негодность. В результате взрыва боекомплекта у танка М60 отбросило 11-тонную башню на несколько метров.

Египет проводит операцию против ИГИЛ на Синае уже в течение нескольких лет. Для этого задействованы подразделения египетской армии, группировка которой на пике достигала 80 000 военнослужащих и сотни единиц тяжелой техники.

Но до сих пор полностью ликвидировать вилаят «Синай» пока не получается - вылазки исламистов продолжаются.