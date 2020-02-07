Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков

Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко отметил, что ход работ над перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА) идёт в соответствии с планом и в текущем году уже могут начаться тесты готовых элементов нового российского стратегического бомбардировщика.

«Мы ознакомимся с ходом работ по созданию двигателей для ПАК ДА. ПАО «Кузнецов» выполняет работы по созданию этих двигателей, и мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для проведения предварительных испытаний», - приводит слова военачальника ТАСС.

В настоящее время работы над ПАК ДА находятся на стадии завершения научно-исследовательских работы по проекту создания бомбардировщика. В 2017 году «Туполев» уже сделал полноразмерный макет ПАК ДА, а первый полёт нового самолёта запланирован на 2025 год. Ожидалось, что случится это в 2019-2020 году, но возвращение в производство Ту-160 сместило сроки создания нового бомбардировщика.

По планам наземные отработки двигателя ПАК ДА на самолёте Ил-76 начнутся в конце 2020 года и завершатся к концу 2021 года. Полёты перспективного бомбардировщика должны начаться в 2022 году.

В контракте на разработку двигателей для ПАК ДА между самарским машиностроительным предприятием «Кузнецов» и компанией «Туполев» отмечается, что агрегат должен обеспечивать выполнение полёта длительностью 30 часов, устойчиво работать при температуре воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов и быть стойким к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.

Силовая установка будет обладать тягой в 23 тонн-силы. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации заменит стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.