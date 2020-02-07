Войти
Военно-промышленный курьер

МБР Minuteman III успешно преодолела почти 7 тысяч километров

366
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Американские военные провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщили представители командования ВВС США, сообщает УНИАН. 

Офицеры уточнили, что запуск не был привязан к какому-либо международному событию или необходимости политического давления на неких лиц. По словам американцев, испытания были плановыми. Ракета была выпущена из установки на авиабазе Ванденберг и без взрывного заряда попала в цель на Маршалловых островах после того, как преодолела 6,7 тысяч километров. 

Minuteman III – ракета, способная нести сразу несколько ядерных боеголовок. Она имеет систему индивидуального наведения. Испытания были оценены командованием армии, как успешные. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
Похожие новости
26.11.2018
Доклад Конгрессу по СНВ США
21.11.2018
Большие амбиции при малой мощности
09.11.2018
США запустили баллистическую ракету Minuteman III
21.08.2015
ВВС США испытали межконтинентальную ракету Minuteman 3
24.05.2013
США успешно испытали МБР
23.12.2011
«Мне страшно представить мир без ядерного оружия»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:30
  • 4
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон