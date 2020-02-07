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WarSpot

Excalibur полетит за целью

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Источник изображения: warspot.ru

Артиллерийские снаряды будут преследовать свои цели. Сегодня, 6 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Raytheon презентовала усовершенствованную версию «умного» снаряда Excalibur.

Новая версия боеприпаса получила название Excalibur S. От базовой модели новый снаряд отличается наличием полуактивного лазерного искателя, что позволяет ему переходить от спутникового к лазерному наведению и поражать наземные или надводные мобильные цели с минимальным отклонением от точки прицеливания.

Поражение движущейся цели снарядом Excalibur S

Источник изображения: defensenews.com

Испытания нового снаряда проходили на полигоне Юма (штат Аризона). В Raytheon указывают, что они были успешными, и Excalibur S готов к применению в американской армии. При этом действующие артиллерийские системы полностью совместимы с новыми снарядами. «Excalibur S доказал, что может «выдержать шок и стресс» от выстрела из гаубицы, затем перейти от наведения GPS к лазерному наведению и поразить движущуюся цель», — рассказали в пресс-службе Raytheon.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M982 Excalibur
Компании
Raytheon
Проекты
GPS
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