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Газета.ru

Новая атака: Дамаск отразил ракетные удары

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Отражение ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску попало на видео

Сирия отразила ракетное нападение на Дамаск, сообщают СМИ. По их данным, атака могла производиться со стороны Израиля, но Тель-Авив пока не подтвердил такие сведения. В последнее время израильская армия нередко совершала подобные действия в отношении сирийских территорий, объясняя это желанием обезопасить себя от иранских сил, расположенных в САР.

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные удары по Дамаску, сообщает правительственное агентство Сирии SANA. Оно обнародовало соответствующий ролик, на котором видна работа боевых комплексов САР. При этом в небе можно рассмотреть вспышки. Большинство ракет были сбиты прежде, чем они достигли целей, подчеркнули журналисты.

По информации агентства, удар по западным районам сирийской столицы приходился со стороны Израиля.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Армия обороны Израиля пока никак не прокомментировала эти сведения.

В очередной раз израильские ВВС нанесли ракетные удары по Сирии в декабре прошлого года. Атака произошла в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска, уточнял телеканал Al Hadath. По его данным, ракеты были выпущены с израильских барж в Средиземном море.

Как отмечало SANA, сирийская армия «реагировала на ракеты с оккупированных территорий» и вела огонь по воздушным целям на подступах к сирийской столице. Системы ПВО Сирии перехватывали ракеты вблизи Дамаска около 23.00 по местному времени (00.00 мск). Одна из выпущенных ракет упала в районе деревни Акраба в 20 км к юго-востоку от города.

По информации агентства, атака производилась с «оккупированных территорий».

Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник, во время ракетного удара по Дамаску израильская авиация находилась в воздушном пространстве Ливана. Очевидцы рассказали Al Mayadeen, что атаки на сирийскую территорию были имитацией.

Журналисты обратили внимание, что израильские самолеты появились на низкой высоте в небе над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута, над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа. После интенсивных полетов в ливанском воздушном пространстве истребители направились в сторону горы Хермон и Голанских высот.

Дамаск и ранее подвергался атакам со стороны Израиля. По данным государственного телевидения Сирии, средства ПВО арабской республики в ночь с 19 на 20 ноября отражали нападение на город и его окрестности.

Как передавало РИА «Новости», первые взрывы были слышны еще примерно в 01.30 (02.30 мск). Они повторялись с промежутками около пяти секунд. К 01.45 произошло минимум 20 взрывов, их частота снизилась: они звучали каждые две минуты, уточняло агентство.

SANA сообщало, что пуски производили самолеты, находящиеся в районе Голанских высот. На сирийском гостелеканале Ikhbariya заверили, что средства ПВО страны отражают «вражескую атаку». «Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска», - сообщили в агентстве.

Армия обороны Израиля подтвердила, что запустила свои ракеты по десяткам целей в арабской республике.

«Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории», - цитировало Haaretz заявление армии.

Иранским силам принадлежало около половины атакованных целей, среди которых расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание. Сообщается, что там находится штаб-квартира «Кудс» - военного подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Израильские силы якобы намеренно не стали разрушать его полностью, писали СМИ.

Незадолго до этого пресс-служба армии обороны Израиля в своем Twitter написала, что системы ПВО страны перехватили четыре ракетных снаряда, которые были выпущены в сторону Голанских высот в северной части Израиля.

В последние годы израильские военные неоднократно наносили удары по целям внутри Сирии. Они объясняют такие действия стремлением пресечь нападения со стороны проиранских сил из арабской республики. Некоторые нападения, в которых Дамаск обвинял Израиль, производились из воздушного пространства Ливана.

Одна из таких атак с северных территорий этой страны произошла в ночь на 16 августа прошлого года. Тогда сирийские ПВО успешно отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама, передавали Reuters и SANA со ссылкой на источник среди местных военных.


Лидия Мисник

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Израиль
Иран
Ливан
Сирия
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