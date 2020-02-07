Р.Т.Эрдоган: Турция начнет производство собственных истребителей в 2023 году

ЦАМТО, 6 февраля. Турция начнет производство собственных истребителей нового поколения к 2023 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как напоминает агентство, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев говорил, Россия может помочь Турции в создании национального истребителя нового поколения TF-Х.

"Начало производства собственных военных самолетов, запланированное к 2023 году, будет лучшим ответом тем, кто не желает поставлять Турции F-35", – сказал Р.Эрдоган в своем выступлении на открытии комплекса по утилизации боеприпасов в Кырыккале, трансляцию которого вел канал NTV.

Президент добавил, что на вооружение ВВС Турции скоро поступят баллистические ракеты Bozdogan национального производства, а в ближайшем будущем на верфях страны будет построен первый турецкий авианосец, передает "РИА Новости".