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Зеленский пригласил войска НАТО на Украину: план общих маневров (Лiга, Украина)

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Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море.
Источник изображения: © РИА Новости, Денис Петров

По всей видимости, на Украине сегодня нет более важных дел, чем проведение на территории страны, раздираемой гражданским конфликтом, масштабных военных маневров с участием стран НАТО. Во всяком случае, именно так можно трактовать обращение Зеленского к Раде с требованием допуска иностранных войск на Украину в 2020 году.

Президент Владимир Зеленский передал в Раду законопроект о допуске иностранных войск на Украину: в 2020 году здесь пройдут шесть многонациональных учений. Документ доступен на сайте парламента.

Расходы на многонациональные учения в бюджете в 2020-м - около 64 миллионов гривен. Иностранные военные "делегации" также профинансируют их со своей стороны.

В нынешнем году, помимо внутренних учений ВСУ, запланированы следующие:

  • Многонациональные учения по подготовке подразделений ВСУ (весь год) - до 18 тысяч военных (15 тысяч - ВСУ, 1 тысяча 500 - США), 9 самолетов (3 - ВСУ, 3 - США) и вертолетов.
  • Украинско-американские Rapid Trident (май-сентябрь, до 25 суток) - до 4 тысяч 500 военных (2 тысячи 500 - ВСУ, 1 тысяча - США), до 15 самолетов и вертолетов (5 - ВСУ, 5 - США).
  • Украинско-молдавские учения "Юг" (апрель-ноябрь, до 25 суток) - до 200 военных (100 - ВСУ), до 5 самолетов и вертолетов (2 - ВСУ).
  • Украинско-американские Sea Breeze (июнь-сентябрь, до 25 суток) - до 3 тысяч 750 военных (1 тысяча 750 - ВСУ, 1 тысяча - США), до 50 кораблей (35 - ВСУ, 5 - США), до 2 подлодок (не ВСУ и США), до 40 самолетов и вертолетов (30 - ВСУ, 5 - США), до 90 единиц колесной техники (40 - ВСУ, 30 - США).
  • Украинско-румынские учения "Риверайн" (апрель-ноябрь, до 10 суток) - до 400 военных (200 - ВСУ), до 18 кораблей (9 - ВСУ), до 4 вертолетов (2 - ВСУ), до 4 самолетов (2 - ВСУ).
  • Украинско-британские Warrior Watcher (апрель-ноябрь, до 14 суток) - до 600 военных (300 - ВСУ), до 4 кораблей (3 - ВСУ), до 4 вертолетов ВСУ, до 6 самолетов (4 - ВСУ).

ВСУ принимают участие в многонациональных военных учениях с 1994 года.

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