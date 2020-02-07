Войти
ЦАМТО

В России собран авиадвигатель с использованием ряда элементов, созданных с помощью 3D-печати

434
0
+2
ciam-logo
Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова".

ЦАМТО, 6 февраля. В России собран авиационный роторно-поршневой двигатель, ряд элементов которого создали с помощью 3D-печати, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"Фонд перспективных исследований и Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова разработали перспективный авиационный роторно-поршневой двигатель (РПД). В двигателе используется уникальная система турбонаддува, некоторые элементы изготовлены с помощью технологий 3D-печати", – говорится в сообщении.

В ФПИ уточнили, что основные сферы применения перспективного двигателя – беспилотные летательные аппараты, легкомоторная авиация, робототехнические платформы различного назначения, в составе генераторов гибридных силовых установок, в качестве лодочных и автомобильных моторов. Двигатель способен работать на различных видах топлива, в том числе авиационном керосине, газе и бензине.

"Интерес к инновационной разработке российских ученых уже проявили ведущие предприятия авиастроительной отрасли, компании, специализирующиеся на производстве техники для активного отдыха, и представители Минобороны", – заявили в ФПИ.

При рабочем объеме 0,4 л и весе роторно-статорного модуля РПД в 28 кг на испытаниях удалось достигнуть максимальной пиковой мощности в 120 л.с.

"Основная задача, которая стояла перед разработчиками нового двигателя – повышенный ресурс силовой установки при улучшении характеристик", – заявил представитель ФПИ.

Техническое решение состояло в применении в конструкции композиционных металлокерамических материалов нового поколения с высокими физико-механическими характеристиками. Также была разработана отечественная электронная система управления двигателем и система топливоподачи.

"Были проведены круглосуточные ресурсные испытания продолжительностью более 250 часов по самолетному и вертолетному циклам работы. Правильность выбора указанных конструкторских и технологических решений подтверждена в ходе полного комплекса стендовых испытаний", – говорится в сообщении.

В ФПИ отметили, что на основании проведенных экспериментальных исследований определен межремонтный ресурс двигателя в тысячу часов и полный ресурс – пять тысяч часов.

Также на стенде с термобарокамерой подтверждена возможность стабильной эксплуатации РПД в широком диапазоне температур – от -63,8 до +52 град. С и высот – до 10 тыс. м, а также поддержание взлетной мощности до высоты 7 тыс. м, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
Робот
Похожие новости
23.08.2019
Немецкая компания отказалась поставлять двигатели для робота "Федора"
10.07.2019
Гендиректор ФПИ: полет российской возвращаемой ракеты "Крыло-СВ" запланирован на 2022 год
20.05.2019
Электронный пуск на гиперзвуке
02.05.2017
Светлана Хаширова: мы создали полимеры для 3D-печати беспилотников
13.01.2015
Базовые робототехничекие технологии: современное состояние, проблемы, пути их решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:30
  • 4
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон