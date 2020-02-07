В России собран авиадвигатель с использованием ряда элементов, созданных с помощью 3D-печати

ЦАМТО, 6 февраля. В России собран авиационный роторно-поршневой двигатель, ряд элементов которого создали с помощью 3D-печати, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"Фонд перспективных исследований и Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова разработали перспективный авиационный роторно-поршневой двигатель (РПД). В двигателе используется уникальная система турбонаддува, некоторые элементы изготовлены с помощью технологий 3D-печати", – говорится в сообщении.

В ФПИ уточнили, что основные сферы применения перспективного двигателя – беспилотные летательные аппараты, легкомоторная авиация, робототехнические платформы различного назначения, в составе генераторов гибридных силовых установок, в качестве лодочных и автомобильных моторов. Двигатель способен работать на различных видах топлива, в том числе авиационном керосине, газе и бензине.

"Интерес к инновационной разработке российских ученых уже проявили ведущие предприятия авиастроительной отрасли, компании, специализирующиеся на производстве техники для активного отдыха, и представители Минобороны", – заявили в ФПИ.

При рабочем объеме 0,4 л и весе роторно-статорного модуля РПД в 28 кг на испытаниях удалось достигнуть максимальной пиковой мощности в 120 л.с.

"Основная задача, которая стояла перед разработчиками нового двигателя – повышенный ресурс силовой установки при улучшении характеристик", – заявил представитель ФПИ.

Техническое решение состояло в применении в конструкции композиционных металлокерамических материалов нового поколения с высокими физико-механическими характеристиками. Также была разработана отечественная электронная система управления двигателем и система топливоподачи.

"Были проведены круглосуточные ресурсные испытания продолжительностью более 250 часов по самолетному и вертолетному циклам работы. Правильность выбора указанных конструкторских и технологических решений подтверждена в ходе полного комплекса стендовых испытаний", – говорится в сообщении.

В ФПИ отметили, что на основании проведенных экспериментальных исследований определен межремонтный ресурс двигателя в тысячу часов и полный ресурс – пять тысяч часов.

Также на стенде с термобарокамерой подтверждена возможность стабильной эксплуатации РПД в широком диапазоне температур – от -63,8 до +52 град. С и высот – до 10 тыс. м, а также поддержание взлетной мощности до высоты 7 тыс. м, передает "РИА Новости".