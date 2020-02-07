Инновационные идеи внедряются в современных системах вооружения

ЦАМТО, 6 февраля. Инновационные проекты активно внедряются в современных системах вооружения, в частности была создана антенная система для приемников спутниковых радионавигационных сигналов, применяющихся на самолетах семейства "Сухого", беспилотниках "Орлан" и крылатых ракетах.

Об этом заявил в ходе круглого стола "Инновационный потенциал технической интеллигенции и его использование в интересах обороноспособности России" представитель Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения (ГУНИД) Минобороны РФ полковник Сергей Столяров.

Он уточнил, что антенная система повысила помехозащищенность приемников радионавигационных сигналов, а также точность определения координат.

В настоящее время комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям отобрано более 180 инициативных разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, цитирует С.Столярова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.