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ЦАМТО

Инновационные идеи внедряются в современных системах вооружения

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БЛА "Орлан-10"
Военнослужащие возле беспилотника "Орлан-10".
Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 6 февраля. Инновационные проекты активно внедряются в современных системах вооружения, в частности была создана антенная система для приемников спутниковых радионавигационных сигналов, применяющихся на самолетах семейства "Сухого", беспилотниках "Орлан" и крылатых ракетах.

Об этом заявил в ходе круглого стола "Инновационный потенциал технической интеллигенции и его использование в интересах обороноспособности России" представитель Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения (ГУНИД) Минобороны РФ полковник Сергей Столяров.

Он уточнил, что антенная система повысила помехозащищенность приемников радионавигационных сигналов, а также точность определения координат.

В настоящее время комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям отобрано более 180 инициативных разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, цитирует С.Столярова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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