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ТАСС

Россия рассчитывает подписать контракт на поставку ПЗРК "Игла-С" Индии до конца года

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ПЗРК Игла-С. Архивное фото
ПЗРК Игла-С. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Mike1979 Russia

Технические параметры еще не согласованы, но в ФСВТС ожидают, что стороны займутся этим в ближайшее время

ЛАКХНАУ /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на подписание контракта с Индией на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С" до конца 2020 года. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений DefExpo 2020 сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"В настоящее время ведутся активные контрактные переговоры на поставку ПЗРК "Игла-С" и организацию их производства в Индии. Ожидаем, что в ближайшее время стороны согласуют все технические параметры, а соответствующие контракты рассчитываем подписать до конца текущего года", - отметили в ФСВТС.

В ноябре 2018 года СМИ сообщили о выборе Индией российских ПЗРК "Игла-С". По данным издания Defense News, стоимость сделки может составить до $1,5 млрд. В рамках программы VSHORAD (системы ПВО ближнего действия) Индия планирует заменить устаревшие советско-российские системы "Игла" новейшими ПЗРК "Игла-С". Индия намерена закупить 5175 ракет и пусковых установок. Все они поступят из России в различной комплектации, 600 ракет будут выпущены на индийском государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd.

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Индия
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Игла ЗРК
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ФСВТС РФ
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