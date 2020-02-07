Стали известны сроки поставки Индии российского фрегата

Индия получит два фрегата проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», до конца первого полугодия 2024 года, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Срок передачи ВМС Индии фрегатов проекта 11356, строящихся на калининградской верфи "Янтарь", в соответствии с имеющимися и согласованными сторонами планами работ определен до конца первого полугодия 2024 года", – передает ТАСС сообщение ФСВТС.

Еще два фрегата по плану будут построены на индийской верфи. Как уточнили в ФСВТС, стороны уже приступили к подготовке верфи Goa Shipyard Limited к постройке кораблей.

"Для производства кораблей необходимо дооборудовать индийскую верфь, разработать и поставить необходимую документацию, обучить индийских специалистов, в том числе и в ходе строительства кораблей на российской верфи", – пояснили в службе.

Напомним, в конце января индийский посол в Москве Венкатеш Варма заявил, что все основные контракты России и Индии в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) подписаны и выполняются по графику.

Дмитрий Зубарев