Войти
Деловая газета "Взгляд"

Стали известны сроки поставки Индии российского фрегата

383
0
0
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Индия получит два фрегата проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», до конца первого полугодия 2024 года, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Срок передачи ВМС Индии фрегатов проекта 11356, строящихся на калининградской верфи "Янтарь", в соответствии с имеющимися и согласованными сторонами планами работ определен до конца первого полугодия 2024 года", – передает ТАСС сообщение ФСВТС.

Еще два фрегата по плану будут построены на индийской верфи. Как уточнили в ФСВТС, стороны уже приступили к подготовке верфи Goa Shipyard Limited к постройке кораблей.

"Для производства кораблей необходимо дооборудовать индийскую верфь, разработать и поставить необходимую документацию, обучить индийских специалистов, в том числе и в ходе строительства кораблей на российской верфи", – пояснили в службе.

Напомним, в конце января индийский посол в Москве Венкатеш Варма заявил, что все основные контракты России и Индии в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) подписаны и выполняются по графику.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
GSL
ФСВТС РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
1135 Буревестник
Похожие новости
22.11.2018
Заключен контракт на постройку в Индии двух фрегатов проекта 11356
20.04.2018
Гендиректор по закупкам минобороны Индии посетил судостроительный завод "Янтарь"
18.04.2018
Источник: РФ планирует в июне подписать контракт с Индией по фрегатам проекта 11356
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
29.11.2007
Индийские фрегаты увязли в "Янтаре". "Рособоронэкспорт" не хочет отвечать за срыв контракта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:30
  • 4
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон