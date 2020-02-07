Войти
Интерфакс-АВН

Парламент Казахстана ратифицировал Женевский протокол о запрещении химического оружия

303
0
0
Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

Нур-Султан. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женева, 17 июня 1925 года)", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись главе государства.

В заключении профильного комитета мажилиса (нижняя палата парламента) к закону отмечается, что его принятие важно для укрепления норм международного права, направленных против использования биологического и химического оружия.

"Присоединение Казахстана к Женевскому протоколу продемонстрирует мировому сообществу приверженность Казахстана к общепризнанным международным стандартам и ценностям", - указывалось в заключении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Проекты
Химоружие
Похожие новости
24.05.2019
Голуби Бжезинского
20.11.2015
25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
03.04.2014
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны государств – членов ШОС
05.12.2013
Россия: будущее становится мрачнее ("Strategy Page", США)
12.11.2012
Будущее программы Нанна–Лугара
25.12.2009
США выделили 424 млн долларов на утилизацию оружия массового уничтожения в республиках бывшего СССР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:30
  • 4
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон