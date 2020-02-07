Парламент Казахстана ратифицировал Женевский протокол о запрещении химического оружия

Нур-Султан. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женева, 17 июня 1925 года)", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись главе государства.

В заключении профильного комитета мажилиса (нижняя палата парламента) к закону отмечается, что его принятие важно для укрепления норм международного права, направленных против использования биологического и химического оружия.

"Присоединение Казахстана к Женевскому протоколу продемонстрирует мировому сообществу приверженность Казахстана к общепризнанным международным стандартам и ценностям", - указывалось в заключении.