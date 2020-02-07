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США из-за России назвали Атлантику небезопасной

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Восточное побережье Соединенных штатов и Атлантический океан больше не являются безопасными для американских подводников из-за резко возросшей в последние годы активности России. Об этом заявил вице-адмирал Военно-морских сил США Эндрю Льюис, передает The Drive.

«Мы видели постоянно растущее число российских подводных лодок, размещенных в Атлантике, которые обладают большей способностью, чем когда-либо, развертываться в течение более длительных периодов времени с более смертоносными системами оружия», — сказал военный.

По его словам, американские подводники больше не чувствуют себя в «убежище», находясь в Атлантическом океане.

Издание допускает, что российских военных может интересовать американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOund SUrveillance System (SOSUS), располагающаяся на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже).

В октябре 2019 года телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки заявила, что в течение нескольких дней с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми российских атомных подводных лодок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
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