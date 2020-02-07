Флотские водители готовятся к конкурсу «Военное ралли»

Водители Балтийского флота приступили к отработке нормативов по управлению авто- и бронетехникой в экстремальных условиях. Занятия проходят в рамках боевой подготовки и позволят выявить лучших шоферов для участия в конкурсе «Военное ралли».

В конкурсе будет задействована только серийно выпускаемая российская автомобильная техника, принятая на вооружение, – это легковые машины с колесной формулой 4х4, грузовики 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать возможности отечественной военной автотехники и мастерство водителей. Этот вид состязаний включен в программу международных Армейских игр.

В настоящее время флотские водители отрабатывают на трассах навыки преодоления различных препятствий на автомобилях «КамАЗ», «Урал» и «УАЗ», рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. В практических занятиях по вождению принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 40 единиц техники.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)