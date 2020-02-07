Америка оснащает МБР ПЛАРБ новыми боеголовками

Пресс-служба МО США объявила о размещении баллистических ракет с ядерными боеголовками малой мощности W76-2 на подводных лодках. Сообщение об этом было опубликовано 4 января со ссылкой на письменное заявление заместителя министра обороны по вопросам политики Джона Руда.

В пресс – релизе военного ведомства приводятся слова чиновника, написавшего: «В «Обзоре ядерной политики США – 2018» Пентагон определил требование «модифицировать небольшое число боеголовок баллистических ракет, запускаемых с субмарин» в ответ на действия потенциальных противников, такие как РФ, руководство которой считает, что «применение маломощного ядерного оружия даст им преимущество перед США и их союзниками и партнерами».

Руд отметил, что принятые меры являются демонстрацией возможностей Вашингтона по сдерживанию потенциальных противников США и показывают, что у них нет преимуществ в ограниченном использовании ядерного оружия, так как Америка теперь сможет четко и адекватно реагировать на все возникающие угрозы национальной безопасности.

Об оснащении баллистических ракет подводных лодок боеголовками W76-2 стало известно 29 января, когда Ассоциация американских ученых (Federation of American Scientists, ААУ) сообщила, что на очередное боевое дежурство в Атлантическом океане с базы ВМС США Кингс-Бей в штате Джорджия в Атлантический океан вышла атомная подводная лодка «Тенесси» (USS Tennessee (SSBN-734) с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту.

Вроде бы в очередном походе этих лодок не было ничего из ряда вон выходящего. Шесть находящихся в строю подобных атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения 20-й эскадры ВМС США боевую службу несут регулярно. Но все-таки этот поход «Тенесси» в Атлантику все же стал особенным. На борту субмарины находится пара только что изготовленных на заводе Pantex Plant (шт. Техас) новых ядерных боеголовок малой мощности. Мощность каждой из них составляет около 6 килотонн, т.е. всего лишь треть боевого потенциала бомб, сброшенных американцами на японские города Хиросима и Нагасаки. Остальные боеголовки этих подлодок имеют мощность 100 килотонн. В то время Пентагон отказался давать какие-либо комментарии и заявил по этому поводу, что в таких случаях ведомство следует практике «не подтверждать, не отрицать» появившиеся сведения. Но спустя некоторое время Джон Руд высказался вполне определенно и подтвердил появившуюся информацию.

Может показаться странным, но именно относительно малая разрушительная сила боеголовок W76−2 заставляет экспертов в США и специалистов за их пределами говорить о сокращении времени до апокалипсиса. Вероятность мирового ядерного конфликта с принятием на вооружение Америки новой ядерной боеголовки при таком развертывании событий существенно возрастает.

Как заявили представители ААУ, неделю назад стрелки символических часов Судного дня, которые были придуманы ими для измерения времени, оставшегося до конца света, были переведены на 20 секунд вперед. И лишь во второй раз за все время в истории этого условного хронометража грядущей катастрофы, который ведется с 1947 года, человечество оказались всего лишь в 100 секундах от ноля часов, времени, которое означает момент наступления начала конца планеты Земля.

Россия «с большой тревогой» реагирует на размещение ядерных зарядов малой мощности на подлодках США. Об этом заявил в беседе с журналистами замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, действия США вызывают серьезную озабоченность правительства России, поскольку в поведении Вашингтона явно просматривается угроза национальной безопасности страны. Опасения возникают «с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере».

«Как раз безопасность надежным образом обеспечена в результате усилий, которые предпринимались и в плане вооружения, и в плане создания перспективных образцов военной техники», - отметил дипломат.

Замглавы МИД подчеркнул, что появление зарядов пониженной мощности на стратегических АПЛ означает ни что иное, как превращение в реальность гипотетических рассуждений чиновников Пентагона о возможности их применения в вооруженных конфликтах. По мнению Рябкова, Соединенные Штаты допускают ведение ограниченной ядерной войны и достижение победы в ней.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»