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Руководство ВМФ во главе с главкомом адмиралом Евменовым прибыли на Балтийский флот

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Фото Минобороны РФ
Фото Минобороны РФ.

В рамках проведения оперативного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов и группа участников сбора прибыли на Балтийский флот, - сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

«Продолжается оперативный сбор руководящего состава Военно-Морского Флота и в рамках плана его проведения третий этап этого важнейшего мероприятия пройдет на Балтийском флоте. Со мной в Калининград прибыли командующие флотами и Каспийской флотилией и другие участники оперативного сбора» - отметил Главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов.

Главком ВМФ сообщил, что «группа участников оперативного сбора на месте детально ознакомится с функционированием системы управления Балтийского флота, а также примет участие в показных занятиях и тренировках, которые специально организованы командованием Балтийского флота. Участники сбора возложат венки и цветы к Мемориалу «1200 воинам-гвардейцам»».

Адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «оперативный сбор руксостава ВМФ в 2020 году проводится впервые в формате, который предполагает работу на флотах. Это логично с точки зрения достигнутого нами уровня межвидового и межфлотского взаимодействия».

Он также сказал, что «Ранее, после проведения первого этапа оперативного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге, в Адмиралтействе, участники сбора посетили в главную базу Северного флота г. Североморск. На Северном флоте, был проведен второй этап начавшегося 4-го февраля в Санкт-Петербурге оперативного сбора руководящего состава ВМФ России. В штабе Северного флота, а затем на побережье губы Грязная, участники оперативного сбора ознакомились с системой боевого управления Северного флота, осмотрели подвижный пункт управления объединением».

На Северном флоте участникам оперативного сбора руксостава ВМФ были показаны организация функционирования командных пунктов в полевых условиях, их система связи, обороны, маскировки, радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты, тылового, транспортного и инженерного обеспечения, а также работа пунктов управления в учебно-боевом режиме. В ходе учебных мероприятий была проведена тренировка по управлению силами флота при обнаружении иностранной подводной лодки в ближней операционной зоне

флота с отработкой сигналов управления противолодочной авиацией, надводными кораблями и подводными лодками.

В рамках военно-патриотического воспитания и в преддверии 75-летия Великой Победы участникам оперативного сбора ВМФ была продемонстрирована выставка исторической бронетехники и атака танков ИС-3, «Шерман», М3Ли, самоходная артиллерийская установка СУ-100 и эрзац-танк НИ-1 «На испуг». Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов и участники оперативного сбора возложили венки к Мемориалу «Воинам-североморцам».

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