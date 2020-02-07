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ТАСС

Производство артиллерийских комплексов "Флокс", "Дрок" и "Магнолия" начнется в 2021 году

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Макет самоходного миномёта "Дрок"
Макет самоходного миномёта "Дрок".
Источник изображения: rg.ru

Орудия на различных типах шасси предназначены для действий в Арктическом регионе и других районах

ЛАКХНАУ /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Испытания новейших артиллерийских комплексов, разработанных в ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в рамках опытно-конструкторских работ "Набросок" завершатся в ближайшие полтора года. В этот же срок миномет "Дрок", а также самоходные орудия "Флокс" и "Магнолия" поступят в серийное производство, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УВЗ на международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

"В ближайшие полтора года планируется завершить комплекс испытаний 82-мм самоходного миномета "Дрок", 120-мм САО на автомобильном шасси "Флокс", 152-мм САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера "Магнолия", - сообщили в УВЗ. - В этот же период начнется серийное производство данных образцов".

В ноябре 2019 года главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная Звезда" сообщил, что в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе, что обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.

В рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" в ЦНИИ "Буревестник" созданы самоходные артиллерийские орудия (САО) "Флокс" и "Магнолия", а также миномет "Дрок". САО "Флокс" смонтировано на колесном шасси "Урал", "Магнолия" - на двухзвенном гусеничном шасси для применения в условиях слабых грунтов, а самоходный миномет "Дрок" смонтирован на колесном шасси "Тайфун-К".

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Страны
Индия
Продукция
Тайфун-К
Компании
Буревестник
ГАЗ Группа
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
Арктика
Тайфун
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