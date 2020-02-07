ОПК участвует в реализации национальных проектов

В марте могут ввести квоты для закупки отечественных товаров

1 февраля правительство России получило поправки в федеральные законы о государственных закупках и закупках госкомпаний 44-ФЗ и 223-ФЗ. Предлагаемые изменения направлены на расширение государственной поддержки российских производителей в рамках поручений президента России Владимира Путина по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса и привлечению их к реализации национальных проектов.

В конце 2019 года Владимир Путин потребовал представить «четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов».

Диверсификация способствует повышению устойчивости предприятий ОПК и достижение объема выручки на этом сегменте должно составить до 30% к 2025 году и не менее 50% к 2030 году.

Для увеличения выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения предприятиями ОПК и в целях выполнения национальных проектов заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, топливно-энергетический комплекс и гражданскую промышленность, подчеркнул необходимость усиления мер по обеспечению госзакупок отечественных товаров. Ранее Юрий Борисов предложил обязать государственных заказчиков покупать у национальных поставщиков не менее 50% от общего объема продукции, а также ввести квотирование закупок отечественной продукции. А Федеральной антимонопольной службе вице-премьер поручил проверить территориальные органы службы по вопросу приоритетности закупок продукции российского производства. Министерство финансов до 14 февраля обязано подготовить сведения о фактически закупленной в 2019 году отечественной продукции в рамках как закупок для государственных и муниципальных нужд, так и закупок госкомпаний, сообщает журнал «Государственные и муниципальные закупки».

Товары для нацпроектов, которые способны производить предприятия оборонно-промышленного комплекса, могут составить сумму в 1,4 трлн рублей. Об этом Юрий Борисов сообщил в интервью «Россия 24» 27 декабря 2019 года. При этом национальные проекты на весь период предусматривают закупку готовой продукции на 6,2 трлн рублей, половину из них, по оценке Минпромторга, потенциально могут изготавливать и поставлять предприятия РФ, сказал вице-премьер.

Но в последнее время приоритет продукции российского производства обеспечивался не в полной мере. По мнению Юрия Борисова, «для российской промышленности необходимо создать определенные меры и преференции, чтобы расчистить и занять должную долю, по крайней мере, внутреннего рынка».

Механизмы, действующие в гражданском секторе, отличаются от тех, которые существуют при реализации Гособоронзаказа. Для качественной и конкурентноспособной продукции отечественного производителя доля в госзакупках должна быть гарантирована.

Существует мнение о недостаточной эффективности 44-ФЗ и 223-ФЗ для поддержки импортозамещения, возможно, что внесение в федеральные законы корректировок, связанных с системой квотирования российских товаров, их дополнит.

Вице-премьер предлагает распространить квоты не только на госзакупки в рамках нацпроектов, но и на весь Госзаказ. В 223-м законе предлагается предоставить правительству право определять минимальную долю закупок российской продукции для компаний с госучастием. На госкомпании, не выполнивших квоту, на следующий год будут распространяться более жесткие правила госзаказа. 44-й закон устанавливает главным способом госзакупок аукцион, а основным критерием для торгов является цена, квота же сможет обеспечить приоритет отечественному производителю. Преференции по 44-ФЗ - это льготы для определенных товаров российского производства (и производства государств-членов ЕАЭС), которые предоставляют преимущества по цене при рассмотрении заявок.

Предлагаемая процедура торгов предусматривает два этапа, на первый допускаются только российские поставщики, но если победитель не выбран, то на втором

рассматривается весь объем предложений. Допуск иностранной продукции в рамках нацпроектов при наличии отечественных аналогов запрещен.

Такой показатель эффективности, как «доля российских товаров в общем объеме закупок», способен показать степень выполнения поставленных задач.

На коней марта запланирован трехдневный форум с участием Юрия Борисова, государственных регуляторов, закупщиков из регионов, губернаторов, депутатов и руководителей проектных офисов нацпроектов для принятия решений по необходимым мерам.

Эксперты считают, что подход к введению новых рычагов господдержки должен быть гибким и учитывать текущее состояние отечественного производства, возможно, что квота не всегда должна составлять 50%. Аналитики также отмечают усиление контроля со стороны российского правительства над бюджетными ресурсами.

Ирина Дронина